侯友宜：加強海濱取締民眾觀浪戲水及登山 不聽勸阻開罰

新北市長侯友宜指出，新北市海邊及山區風強急，若民眾不聽勸離將開罰。（記者翁聿煌攝）

2024/07/24 14:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕凱米颱風來襲，新北市沿海風浪變大，新北市長侯友宜今天視察浮洲橋橋梁耐震能力提升計畫及工區防汛整備時指出，颱風造成新北市海濱及山區風強雨大，新北市已禁止民眾到海邊觀浪及戲水，以及登山，如果有民眾不聽勸阻，將會嚴格執行開罰。

侯友宜指出，颱風帶來新北市在沿海跟山區強風，預估海邊最高的浪高有可能達到10米高，像龍洞的暴潮就會增高1米，這些都是沿著沿海線，如果市朋友跑去觀浪戲水，這是絕對不允許的，市府從昨天就開始勸離，如果市民朋友在管制區勸離不聽，一定會嚴格執行開罰。

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在山區裡面，也不希望有市民朋友要到山區去登山，因為這一段時間，除了經過大地震以外，也經過短延時的強降雨，山坡的土地其實是有崩塌危險，所以市府劃定的公告區，都是有危險區域，他要在呼籲市民朋友，山區、海邊只要公告管制區嚴格禁止，而且會嚴格取締，希望市民朋友配合。

侯友宜表示，他來看浮洲橋，最主要是因為浮洲橋耐震能力不足，現正補強當中，尤其經過0403的大地震之後，盼浮洲橋的補強要做到位以外，颱風來襲時，又適逢大潮，要做好防洪疏濬以及在橋梁補強當中的施工圍籬，機具跟材料要能夠固定徹底，這個都是做好颱風的準備。

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