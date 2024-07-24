為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

侯友宜：加強海濱取締民眾觀浪戲水及登山 不聽勸阻開罰

新北市長侯友宜指出，新北市海邊及山區風強急，若民眾不聽勸離將開罰。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜指出，新北市海邊及山區風強急，若民眾不聽勸離將開罰。（記者翁聿煌攝）

2024/07/24 14:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕凱米颱風來襲，新北市沿海風浪變大，新北市長侯友宜今天視察浮洲橋橋梁耐震能力提升計畫及工區防汛整備時指出，颱風造成新北市海濱及山區風強雨大，新北市已禁止民眾到海邊觀浪及戲水，以及登山，如果有民眾不聽勸阻，將會嚴格執行開罰。

侯友宜指出，颱風帶來新北市在沿海跟山區強風，預估海邊最高的浪高有可能達到10米高，像龍洞的暴潮就會增高1米，這些都是沿著沿海線，如果市朋友跑去觀浪戲水，這是絕對不允許的，市府從昨天就開始勸離，如果市民朋友在管制區勸離不聽，一定會嚴格執行開罰。

在山區裡面，也不希望有市民朋友要到山區去登山，因為這一段時間，除了經過大地震以外，也經過短延時的強降雨，山坡的土地其實是有崩塌危險，所以市府劃定的公告區，都是有危險區域，他要在呼籲市民朋友，山區、海邊只要公告管制區嚴格禁止，而且會嚴格取締，希望市民朋友配合。

侯友宜表示，他來看浮洲橋，最主要是因為浮洲橋耐震能力不足，現正補強當中，尤其經過0403的大地震之後，盼浮洲橋的補強要做到位以外，颱風來襲時，又適逢大潮，要做好防洪疏濬以及在橋梁補強當中的施工圍籬，機具跟材料要能夠固定徹底，這個都是做好颱風的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員林、大村高壓線路斷線近4千戶停電搶修 員林2千多戶未復電
2024/07/24 14:04

員林、大村高壓線路斷線近4千戶停電搶修 員林2千多戶未復電
明天有望放颱風假？ 侯友宜：北北基桃晚間8點宣布
2024/07/23 11:53

明天有望放颱風假？ 侯友宜：北北基桃晚間8點宣布

Ropeg應用方式 AOP、藥華藥想法不同
明是否續放假？ 侯友宜：北北基桃溝通後即早宣布
2024/07/24 13:56

明是否續放假？ 侯友宜：北北基桃溝通後即早宣布
凱米直逼強颱？ 侯友宜視察浮洲橋耐震補強及防汛整備
2024/07/24 12:34

凱米直逼強颱？ 侯友宜視察浮洲橋耐震補強及防汛整備

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
南市新光三越4店營業到下午4點半 南紡購物中心跟進到4點
2024/07/24 14:00

南市新光三越4店營業到下午4點半 南紡購物中心跟進到4點
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播