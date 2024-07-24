屏東風雨漸強 山區原鄉預防性撤離中

警方配合三地門鄉公所至部落柔性勸導村民預防性撤離。（里港警分局提供）

2024/07/24 12:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風升級為強颱，風雨持續增強中，今日（24日）零時至中午12點半許，屏東縣最大雨量出現在春日鄉七佳村的力里測站，為103.5毫米；縣府針對三地門鄉達來、德文等原住民部落陸續進行預防性撤離中。

屏東縣長周春米透過臉書表示，中午過後風雨逐漸增強，沿海地區已出現7級強風，山區預估總雨量仍有1300至1800毫米，平地達600至900毫米，原鄉已陸續執行預防性撤離；縣府團隊會密切監控颱風動態，守護鄉親安全。

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里港警分局也指出，為維護山區居民生命財產安全，里港警分局員警於今日上午10時開始，協助三地門鄉公所執行預防性撤村，由三地門分駐所所長陳志遠及警員王嫙等人至德文村、達來村針對居民柔性勸導，並協助將居民安置於三地門鄉體育館或下山依親。

警方表示，預計下午2時至4時配合鄉公所進行青山村、口社村勸導撤離事宜，確保地方居民生命財產安全；颱風恐帶來瞬間強陣風及大雨，請鄉親盡量避免外出，勿前往山區或海邊活動，在家落實防颱工作，以策安全。

根據縣府統計，截至今天中午，屏東市、萬丹鄉、潮州鎮、新園鄉、東港鎮等地區，已傳出零星路樹倒塌，另台電網站統計至中午牡丹鄉有92戶停電。

縣府也指出，今天下午1時起部分縣道預警性封閉，包括泰武鄉鄉道屏106線往舊武潭2K+500處起至7K+500處止、春日鄉鄉道屏146線4K+350起至終點11K+846止、三地門鄉鄉道屏31線自終點7K+616往德文部落方向全線封閉。

里港警分局配合三地門鄉公所人員至部落勸導村民預防性撤離，以確保安全。（里港警分局提供）

里港警分局配合三地門鄉公所人員至部落執行預防性撤離，確保安全。（里港警分局提供）

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