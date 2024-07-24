今下午2點起風雨增強 新北預防性撤離362人

新北市長侯友宜今天上午主持凱米颱風新北市災海應變中心第3次工作會報，緊盯各單位防颱整備。（記者賴筱桐攝）

2024/07/24 10:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕凱米颱風來襲，新北市政府今天上午召開災害應變中心第3次工作會報，市長侯友宜表示，風雨最劇烈的時間集中在今天下午2點起到明天上半天，預估新北市南側、東側山區有豪雨發生，沿海陣風12到13級，目前共預防性撤離362人，人數持續增加。

天氣風險管理公司簡報指出，凱米颱風以時速11轉16公里的速度朝台灣移動，暴風圈已觸及新北市陸地，預計今晚颱風中心將登陸宜蘭、花蓮交界一帶，今天風雨逐漸增強，下午開始至明天上半天為風雨最明顯時段，尤其入夜後10級暴風圈通過，新北市坪林、烏來、平溪、雙溪山區將有豪雨發生，總累積雨量約500到700毫米。

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台大天災中心提醒，龍洞已出現3.7公尺長浪，預估沿海浪高10到15公尺，河川水位今天下午台北橋、新海橋、秀朗橋可能到達三級警戒水位，烏來覽勝橋可能達二級警戒水位，烏來區有6條土石流潛勢溪流達黃色警戒，容易發生崩塌的地區包括石碇、平溪、烏來；汐止區鵠鵠崙聚落易發生大規模崩塌。

侯友宜說，颱風期間沿海地區有強陣風、長浪，龍洞出現1公尺暴潮，加上10到15公尺浪高，非常嚇人，相關單位務必嚴格執行勸離觀浪或從事海上遊憩活動的民眾，目前為止已勸離觀浪664人，移工安置1620人。

侯友宜表示，0403花蓮地震後加上近來午後強降雨頻繁，土石流潛勢區、山坡地社區、烏來或河濱部落容易造成孤島效應，目前為止已撤離新店、瑞芳、汐止、烏來共362人，人數持續增加。災情通報共接獲11件，包含路樹倒塌5件、電力3件等，皆已處理完畢，「真正的考驗下午才開始」。

原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway說，截至目前，新店區小碧潭聚落、鶯歌區南靖及福爾摩沙聚落、瑞芳區快樂山聚落已撤離146戶、305人，持續進行預防性疏散作業。

因應颱風來襲，新北市政府針對河濱部落民眾進行預防性疏散。圖為瑞芳快樂山部落。（原民局提供）

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