整體蔬菜跌幅14.7％ 傳統市場湧入採買人潮備戰颱風

台北市內湖區湖光市場今採買人數多。（記者楊心慧攝）

2024/07/24 12:43

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風持續增強，暴風圈接觸陸地，中央氣象署今（24日）上午11時40分預報，凱米颱風明顯增強，升級成強颱；台北果菜批發市場昨蔬菜平均交易價格每公斤達44.1元，比上一個交易日上漲12％，沒想到今凌晨因進場承銷業減少，蔬菜整體平均交易下跌6元多、平均菜價來到37.6元，跌幅為14.7％，不過各大傳統市場今上午營業攤位減少，但因風雨尚未增強，前往傳統市場買菜的民眾多。

高麗菜批發價格從昨天（23日）的每公斤40元，今天跌至32元，跌幅20％；小白菜從48元，跌至41元，跌幅14.58％；地瓜葉從每公斤35元，跌至27元，跌幅22.85％；蔥從每公斤84元，跌至75元，跌幅10.71％；紅蘿蔔從每公斤12元，跌至15元，跌幅20％。

請繼續往下閱讀...

北農發言人、副總經理路全利受訪表示，蔬菜到貨量和昨天相同，菜價會跌主要是承銷業者在昨天大量採買，今天未進場採買，大約少了一成左右的承銷業者，至於進場的承銷業者也評估今天恐受颱風影響，到市場採買的消費者恐減少，加上餐廳及百貨業者也宣布暫停營業、放颱風假，因需求減少、採買轉為保守，因此整體菜價會下跌。

不過因上午風雨尚未增強，民眾搶著一早前往各大傳統市場採買，雖然大約有半數的攤商休息，但採買人潮算多，民眾李媽媽表示，昨天到超市買菜，但大部分的菜都賣完了，今天一早來市場碰碰運氣，結果菜價便宜，想買的菜也都還有，算是撿到便宜。

謝小姐表示，趁風雨尚未增加，看似今晚到明天早上風雨都會很大，先趕緊多買一點菜，尤其這幾天都很難買的葉菜類，其他也買一些蘿蔔糕、蔥抓餅等能夠放著方便料理的食品。

台北市長蔣萬安今上午與副市長林奕華、副秘書長張溫德、台北市產發局副局長王三中以及市場處等相關人員去台北市南門市場視察，了解市場採買的狀況，並和攤商熱情打招呼。

台北市內湖區湖光市場今採買人數多。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法