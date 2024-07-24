曾文水庫傍晚調節性放水 南水分署：防洪考量提前因應

基於防洪安全，曾文水庫將於傍晚6點進行調節性防水。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/24 12:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中度颱風「凱米」進逼，曾文水庫今天上午雖蓄水率跌破5成，但傍晚6點將啟動調節性放水，水利署南區水資源分署表示，根據氣象預報，南部山區將有持續的顯著雨量，基於防洪安全的考量，提前因應。

南水分署觀測，截至今天上午11點，曾文水庫的水位標高214.83公尺，蓄水率49.89%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.12億立方米。

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南水分署指出，總統賴清德上午9時至中央災害應變中心視導颱風整備情形，會中表示各水庫管理單位近年頻繁面臨大旱，操作偏於保守，凱米颱風預估降雨量顯著，應轉換思維，必要時進行防範性的調節放水，兼顧下游河防與水庫安全。

中央氣象署預報，集水區到週五的總降雨量恐高達1300至1800毫米，南水分署審慎評估後，將提前於今天傍晚6點起開始調節性放水，籲請下游居民遠離河岸，以策安全。

這波調節性放水將以每秒50立方米的發電放水先進行，是否接續啟動永久河道放水道（PRO）或防淤隧道等，視上游實際降雨狀況而定。

南水分署提到，以調節洪水為這次操作重點，並依相關規定於下午4點啟動放水廣播與通報，提醒民眾颱風期間請不要進入河道，避免發生危險。

至於高雄的阿公店水庫、屏東的牡丹水庫，南水分署密切守視颱風、豪雨動向，隨時滾動檢討水情，也將於預計調節性放水前通知下游各相關單位與民眾。

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