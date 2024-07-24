暑期最大漫博會明首日 凱米颱風衝擊將啟動應變

第23屆漫博會「日本館」帶來史上最大規模「TIF ASIA TOUR」活動，其中找來風格強烈的「強くてニューゲーム」特色女團帶來多元曲風表演。（圖由台灣東販提供）

2024/07/24 12:14

〔記者楊媛婷、吳柏軒／台北報導〕漫迷們暑期最大盛會，第23屆漫畫博覽會預計明（25日）起一連5天開展，受凱米颱風影響，主辦單位啟動應變措施，若台北市明停班停課，活動將取消1天，呼籲粉絲留意並禁止夜排，26日延長活動到晚間7點；今年有動漫、電玩、模型、音樂、虛擬偶像等相關產業，齊聚150家逾1200攤，邀請台日偶像、繪師、聲優等共襄盛舉。

今年漫博會在台北市世貿一館展出，中華動漫出版同業協進會表示，為因應颱風影響，活動期間只要台北市宣布停班停課，當天活動取消，粉絲們千萬不要前來排隊，注意人身安全；而休展後的隔日，展覽時間從下午6點延長至傍晚7點才結束，但29日因展期最後1天仍維持傍晚6點閉展。

請繼續往下閱讀...

作為動漫迷暑期最大盛會，主辦單位指出，今年第23屆齊聚150家業者擺出1200攤，更與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展等3展合體，除動漫作品外，更結合電玩、電競、娛樂、Vtuber、知識、玩具、模型、音樂、文創IP等多元產業，歷年參展皆破數十萬人次。

文策院攜手誠品書店，今年也在漫博會推出「台灣漫畫館」，提供爆炸性的台漫原創能量，16家出版社與3大數位平台，將設立台漫沙龍、7場舞台活動造星；動漫協進會的第3屆原創IP風雲榜亦將同步頒獎，從62部漫畫、77部小說中，找出今年原創年度TOP IP獎。

漫博會也找來4名日本聲優、23名台日韓大師、25組台日偶像團體等，舉辦舞台活動或粉絲見面會，強棒包含：曾幫《獵人》西索、《排球少年！！》及川徹等配音的大咖聲優「浪川大輔」；以及《神劍闖江湖》主角緋村劍心配音員「齊藤壯馬」皆跨海來台。ICHIBAN JAPAN日本館也持續帶來24組偶像、3組VTuber等，讓台灣感受日本偶像女團熱情魅力。

國內原創則有：漫畫家艸肅Tsaosu與林業署新竹分署合作的《尋山人》單行本首發暨簽名會。《臭臉貓的戀愛被詛咒了》作者碰碰俺爺與繪師大介首度聯手登場。漫畫家MAE新作《觸摸的練習契約》登場。Aliyo將辦《貓妖傳》第4集簽書會。台灣BL漫畫《DAY Off S2》漫畫家「每日青菜」也有粉絲簽名會。

《神劍闖江湖》主角緋村劍心配音員「齊藤壯馬」跨海來台參與漫博會。（圖由曼迪傳播提供）

曾幫《獵人》西索、《排球少年！！》及川徹等角色配音的聲優「浪川大輔」也參加第23屆漫畫博覽會。（圖由曼迪傳播提供）

台灣漫畫家艸肅Tsaosu與林業署新竹分署合作的《尋山人》將在25日正式發售漫畫單行本。（圖由台灣角川提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法