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苗栗放颱風假 芋農沒閒著......下田砍葉護心血

公館鄉芋農為降低颱風可能造成的農損，將芋頭葉砍除。（記者彭健禮攝）

公館鄉芋農為降低颱風可能造成的農損，將芋頭葉砍除。（記者彭健禮攝）

2024/07/24 10:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕凱米颱風進逼，苗栗縣今（24）日放颱風假，不過農友可沒閒著，有芋農趁今早風雨尚緩，下田砍芋頭葉，減少受風、預防倒伏，降低颱風可能造成的損失，以保護辛苦栽培的心血。

苗栗縣為北台灣芋頭最大產區，全縣栽培面積約600公頃，以檳榔心芋為大宗，主要分布在公館鄉、銅鑼鄉及苗栗市，其中公館就近400公頃，此3地芋頭田皆引後龍溪富含礦物質的水源灌溉，加上栽種技術精進，所生產的芋頭外觀飽滿、口感綿密，香氣十足。

苗栗縣芋頭每年10月到隔年2月為產季，目前正值塊根生長期，如今遇上凱米颱風來襲，芋農紛紛趁風雨來臨前下田把芋頭葉砍除，使得芋頭田形成無葉梗直豎立的景象。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，今年鄉內栽種的芋頭受惠5月雨水充足，生長情形良好，加上農友悉心照料，芋頭梗葉可達一個成人高，葉片也碩大，但也因此受風面積增大，遇強風易倒伏，一旦倒伏，芋頭塊莖露出，就會腐爛，所以農友在確定颱風會登陸後，就下田將芋頭葉砍除。

古雪雲表示，因葉子是植物行光合作用製造養分，一旦芋頭葉砍除後，農友就必須注意傷口滅菌及後續施肥管理、補充養分，以利芋頭恢復生長。

公館鄉芋頭農趁風雨來臨前，下田將芋頭葉砍除。（民眾提供）

公館鄉芋頭農趁風雨來臨前，下田將芋頭葉砍除。（民眾提供）

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