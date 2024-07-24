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颱風天搶不到青菜？ 必比登總鋪師露3手家常菜

獲米其林必比登推薦的「東香台菜」總鋪師蔡瑞成（右）露出三手家常菜，要煮夫、煮婦在颱風天別煩惱。（蔡瑞成提供）

獲米其林必比登推薦的「東香台菜」總鋪師蔡瑞成（右）露出三手家常菜，要煮夫、煮婦在颱風天別煩惱。（蔡瑞成提供）

2024/07/24 06:04

〔記者王捷／台南報導〕颱風天是許多家長的煩惱，擔心外送難叫，只好自己下廚，但青菜又常搶不到，獲米其林必比登推薦的「東香台菜」總鋪師蔡瑞成說，如果颱風買不到菜，可以做小黃瓜、竹筍與雞肉的涼拌菜、一鍋雞蛋蛤蠣湯，還有他改良的紅燒肉，不知不覺就多吃兩碗飯。

蔡瑞成說，以前颱風天購物不便，吃罐頭配麵條，有些外省媽媽會用麵粉搓成麵疙瘩，都是小時候的回憶，現在超市很方便，還有賣在地食材，搶不到菜，也可以用兩根小黃瓜、一包關廟嫩竹筍，一樣有纖維質，再來一包超商都有的現成舒肥雞胸肉，三樣材料切成絲，淋上蒜頭醬油或任何喜歡的佐料，就是一道家常涼拌菜，當消夜也沒負擔，他自己也很愛。

雞蛋湯是蔡瑞成在玉井時一位原住民朋友做得，在鍋裡煎散蛋，等蛋熟了再衝熱湯下鍋，把湯上浮油撈起來，湯中有蛋香還很清爽。蔡瑞成說，他的阿公住靠海的地方、阿嬤老家在山上，他用小時候的口味記憶，在蛋湯裡加入蛤蠣一起煮，用鹽或鰹魚粉調味，他偏愛用曾文溪海口一帶會出現的赤嘴蛤，用一般的蛤蠣也行，滋味豐富又簡單。

紅燒肉很多人會做，但蔡瑞成透露小撇步，他會先盡量煸出五花肉的油，再加入八角、陳皮、醬油、冰糖、紫蘇梅紅燒，有時候他會放點麵輪，可依個人喜好加入想吃的配料，最重要在起鍋後，他會把紅燒肉放電鍋裡蒸一下，再去一次油，這樣感覺沒這麼罪惡，也保留紅燒肉的口感。

蔡瑞成露的三道家常菜，製作過程都不複雜，也考量健康，如果颱風天還在煩惱該準備什麼菜？可以在家試試看。

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