賴坤成神預測 饒慶鈴凌晨急轉彎宣布停班停課被譏「回頭是岸」

台東縣長饒慶鈴今天凌晨12點37分在臉書宣布改全縣停班停課。（取自饒慶鈴臉書）

2024/07/24 06:16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府23日晚間8點原本宣布凱米颱風風雨未達標準，24日除蘭嶼之外，正常上班上課，但隨著本島僅台東要上課，民眾罵翻，24日凌晨0點30分突然改宣布全縣停班停課，饒慶鈴隨後在臉書宣布新決定，瞬間引起網友大量回應，不到10分鐘就逾百則留言，網友譏「回頭是岸」！

不過，前立委賴坤成23日晚間11點左右即在臉書貼文「花蓮已經開始下雨了，富岡也出現二米以上的的長浪，而衛星雲圖顯示颱風暴風半徑250公里風雨強大，明天上午即會觸及台東，雖然不會在台東登陸，但焚風難免，且雨勢驚人，明天上午應該會宣布放假吧⋯⋯我判斷！」賴貼文不到2小時，饒慶鈴就改宣布停班停課，網友讚他神預測，賴則再貼文說「00:37饒縣長臉書宣布，很多台東人準備要上班上課的都已經睡著了！」

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饒慶鈴凌晨臉書貼文改停班停課，雖然是多數人的睡覺時間，但留言速度卻破紀錄，才10分鐘就逾百則，雖有肯定，但嘲諷批判的更多：「第一次看到最好笑的放假，剩台東最後宣布」、「台東的迎風面強，太晚宣布了」、「可能台東離中央太遠 資訊也是最晚才收到」、「回頭是岸」、「花了4個小時急轉彎，凌晨12點多改口，饒大公主真有本事」、「縣長你醒啦」、「縣長今天比較早睡 現在剛起床 大家不要再罵了」！

前立委賴坤成23日深夜即在臉書預測台東24日上午會宣布放颱風假。（取自賴坤成臉書）

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