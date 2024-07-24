為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

1張圖秒讀 有無放颱風假的差別

颱風將來襲，賣場生鮮區架上幾乎被民眾掃買清空。（洪姓讀者提供）

颱風將來襲，賣場生鮮區架上幾乎被民眾掃買清空。（洪姓讀者提供）

2024/07/24 06:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風來襲，台南市府已宣布今（24日）停班停課，賣場立即湧進民眾採買物品「整備」，架上生鮮肉品幾乎搶空，令網友直呼「有沒有放颱風假的差別」！

台南鄰近縣市高雄市、嘉義縣於23日晚8時左右宣布24日達停班停課標準，南市則於晚間9時宣布停班停課。可是目前「無風無雨」，今天放颱風假效應，也掀起話題。

洪姓民眾分享1張照片， 她於23日晚上9點半到住家附近賣場買日用品，沒想到竟然結帳台出現排隊人龍。她表示，以往平日這時候到賣場少見如此景況，許多人買泡麵、礦泉水等食品，生鮮肉品、蛋品區架上幾乎搶空，好奇詢問下，店員說9點之後突然來了人潮，令她不禁納悶「有沒有放颱風假的差別？」

網友留言表示，「台南夾在中間真的是很難為，9點之後就放假了」、「放颱風假吃火鍋正是時候」、「百貨員工的惡夢來了」、「謝謝市長，我明天不用載小孩上下課」；也有人應許：「25、26日週四、週五，可不可以接連放颱風假」。

台南市府表示，預計影響台南市最劇烈時間點為24日晚上8時至25日晚上8時，估計平地24小時雨量為350至500mm，山區24小時雨量為400至700mm。

此外，因颱風來襲，台南市府也宣布南市垃圾清運今日暫停1天。

南市24日停止垃圾收運。（台南市府提供）

南市24日停止垃圾收運。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風撲台 南投縣已撤離19洗腎病人、9孕婦
2024/07/23 23:57

凱米颱風撲台 南投縣已撤離19洗腎病人、9孕婦
凱米颱風亂航班 班機異動一次看
2024/07/24 00:18

凱米颱風亂航班 班機異動一次看

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
彰化凌晨閃電不止！宣佈停班停課 馬上停止
2024/07/24 06:00

彰化凌晨閃電不止！宣佈停班停課 馬上停止
颱風天搶不到青菜？ 必比登總鋪師露3手家常菜
2024/07/24 06:04

颱風天搶不到青菜？ 必比登總鋪師露3手家常菜

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播