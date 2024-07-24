1張圖秒讀 有無放颱風假的差別

颱風將來襲，賣場生鮮區架上幾乎被民眾掃買清空。（洪姓讀者提供）

2024/07/24 06:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風來襲，台南市府已宣布今（24日）停班停課，賣場立即湧進民眾採買物品「整備」，架上生鮮肉品幾乎搶空，令網友直呼「有沒有放颱風假的差別」！

台南鄰近縣市高雄市、嘉義縣於23日晚8時左右宣布24日達停班停課標準，南市則於晚間9時宣布停班停課。可是目前「無風無雨」，今天放颱風假效應，也掀起話題。

請繼續往下閱讀...

洪姓民眾分享1張照片， 她於23日晚上9點半到住家附近賣場買日用品，沒想到竟然結帳台出現排隊人龍。她表示，以往平日這時候到賣場少見如此景況，許多人買泡麵、礦泉水等食品，生鮮肉品、蛋品區架上幾乎搶空，好奇詢問下，店員說9點之後突然來了人潮，令她不禁納悶「有沒有放颱風假的差別？」

網友留言表示，「台南夾在中間真的是很難為，9點之後就放假了」、「放颱風假吃火鍋正是時候」、「百貨員工的惡夢來了」、「謝謝市長，我明天不用載小孩上下課」；也有人應許：「25、26日週四、週五，可不可以接連放颱風假」。

台南市府表示，預計影響台南市最劇烈時間點為24日晚上8時至25日晚上8時，估計平地24小時雨量為350至500mm，山區24小時雨量為400至700mm。

此外，因颱風來襲，台南市府也宣布南市垃圾清運今日暫停1天。

南市24日停止垃圾收運。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法