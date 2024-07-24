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「翻盤啦！」南投民眾睡前終於等到24日停班停課

南投縣府週二深夜10點49分通知媒體，週三（24日）停班停課，午夜0時也在LINE貼出公告。（記者陳鳳麗翻攝）

南投縣府週二深夜10點49分通知媒體，週三（24日）停班停課，午夜0時也在LINE貼出公告。（記者陳鳳麗翻攝）

2024/07/24 05:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中、彰化、南投、雲林4縣市加上嘉義市23日晚間原本同步發布週三上班上課訊息，惟雲林縣在深夜11時多改宣布停班停課，南投民眾在臉書社團PO文「雲林縣長半夜醒了，淑華縣長再等你幾分鐘！」，南投縣府11點49分也宣布停班停課，有人說「終於等到翻盤！可以安心去睡了！」。

凱米颱風來勢洶洶，全台各縣市週二晚間陸續宣布停班停課，號稱「共同生活圈」的台中市、彰化縣、南投縣則決定週三照常上班上課，雲林縣、嘉義市也有相同決定，南投縣民發現等放颱風假無望，有民眾在地方臉書用詼諧的語氣PO文，「淑華：一言既出駟馬難追這是男子漢大丈夫該做的事，我們女漢子不必理會，支持你翻盤，如果還沒有翻盤，我晚點再看一次。」。

該則貼文回應熱烈，有網友留言「這颱風厲害了，碰到中央山脈直接切成兩半，只襲擊南北！」，有人問「縣長有看24小時雨量圖嗎？」，也有網友說「明天要是出事，縣長就完蛋了，應該率先決定，然後中彰就會跟進。」，有網友則調侃「中彰投比較認真，大家努力工作，週三全台灣的GDP就靠我們了！」。

晚間11點多雲林縣緊急宣布停班停課，南投民眾火速留言說「雲林縣長醒來了，要不要叫淑華縣長起來喝水！」，有人笑說「再等淑華幾分鐘！」。

繼雲林縣深夜急轉彎，南投縣府也在11點49分通知媒體停班停課，接著也在縣府LINE社群通知「因23日晚上10點中央氣象署更新風量雨量資料，南投縣已達停班停課標準，且基於中彰投為共同生活圈，台中部分地區已宣佈停班停課，更為了保障本縣縣民生命財產安全，南投縣決定24日停止上班上課。」。南投民眾看到新聞快訊，陸續更新訊息，有網友留言「中彰投要停班停課了，終於等到翻盤！可以去睡覺了！」。

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