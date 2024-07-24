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凱米來了！北市賣場超市泡麵、蔬菜瘋搶 排隊結帳需等20分鐘

不少賣場、超市出現排隊結帳人潮。（記者楊心慧攝）

不少賣場、超市出現排隊結帳人潮。（記者楊心慧攝）

2024/07/24 00:38

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米逐漸接近台灣，23日傍晚北市各大賣場、超市湧入不少民眾，泡麵、餅乾、蔬菜、飲料等全都一掃而空，甚至排隊還出現人潮，民眾等結帳至少等20分鐘，就算較貴、平常乏人問津的進口蔬菜也所剩無幾，葉菜類蔬菜全被搶光。

由於颱風將至，台北果菜批發市場蔬菜平均交易價格比前一個交易日上漲12%，各大零售傳統市場也紛紛漲價，賣場的蔬菜平日架上還會有許多，但23日晚上已搶購一空，店員表示，乾糧、蔬菜等已補貨好幾趟，但仍供不應求。

今天白天暴風圈範圍會逐漸碰觸台灣陸地，北部、東部恐有強風豪雨，中南部風雨也會逐漸增加。

各縣市陸續宣布停止上班後，民眾開始到各大賣場、超市搶購食物，深怕在家沒東西吃，陳小姐受訪表示，看到新聞後趕緊到全聯買乾糧，準備在家所需要的食物，不過來得太晚，許多泡麵、蔬菜都沒有了，只好挑剩下的買，真的不行就到超商買想吃的泡麵口味。

晚上實際走訪幾家賣場，包含全聯、家樂福等晚上都湧現不少人潮，民眾紛紛搶購架上的乾糧，甚至在結帳區還需排隊至少20分鐘的狀況，民眾王小姐表示，早上要上班沒辦法到傳統市場買菜，但聽鄰居說傳統市場的菜大概不到中午就賣完，且價格也比平常貴很多，晚上想說到全聯賭賭運氣，看買不買得到菜，至少可以配泡麵吃，結果只剩根莖類的食材。

架上泡麵被搶購一空，店員說已補貨很多次。（記者楊心慧攝）

架上泡麵被搶購一空，店員說已補貨很多次。（記者楊心慧攝）

架上蔬菜被搶購一空，僅剩根莖類、菇類還有剩。（記者楊心慧攝）

架上蔬菜被搶購一空，僅剩根莖類、菇類還有剩。（記者楊心慧攝）

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