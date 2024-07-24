為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風仍有增強趨勢 暴風圈估上午觸陸

中央氣象署昨晚11點更新海上陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍，暴風圈預估今天清晨到上午觸陸。（中央氣象署提供）

中央氣象署昨晚11點更新海上陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍，暴風圈預估今天清晨到上午觸陸。（中央氣象署提供）

2024/07/24 00:08

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近台灣，中央氣象署昨天（23日）深夜11點更新海上及陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍。氣象署指出，凱米暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，強度稍有增強、暴風圈也有擴大趨勢，暴風圈預計今天（24日）清晨到上午碰觸台灣陸地。基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海要留意6米以上浪高。

凱米颱風中心昨晚11點位於鵝鑾鼻東方約350公里處，以每小時18轉13公里速度，向北北西轉西北西移動。近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑維持220公里。陸上警報已包含台灣本島所有縣市，各地區應嚴加戒備，慎防強風豪雨。海上警報則是台灣附近各海面及巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署提醒，凱米暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，對台灣陸地將構成威脅，預計颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署技正謝佩芸說，未來颱風將往西北方前進，預計今天清晨到上午暴風圈會碰觸台灣陸地，今天晚間到深夜，颱風中心就可能進入台灣陸地。明天清晨進入台灣海峽，颱風中心明天下半天就可能通過馬祖、進入中國陸地。

謝佩芸說，今天凌晨2點到明天凌晨2點，宜蘭山區、台中以南山區累積雨量可達500毫米以上超大等級降雨，北部山區、颱東山區、嘉南、高雄平地可達350毫米大豪雨等級降雨。

今、明兩天颱風影響台灣最明顯，今天北部東半部風強雨大，中南部風雨逐漸增加；今晚到明天是颱風風雨最劇烈的時候。今天到週五，中南部山區累積總雨量可達1300到1800毫米，其他地區雨量也多。

謝佩芸提醒，凱米是0403地震後第一個影響台灣的颱風，土石脆弱地區要嚴防衝擊，民眾也要嚴加戒備。

昨晚到今天，台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將有6米以上浪高，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及馬祖也容易有長浪發生，目前東南部已有長浪發生，提醒民眾避免到海邊活動。

凱米颱風最近路徑預測。（中央氣象署提供）

凱米颱風最近路徑預測。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風來襲 機場捷運明取消直達車 預辦登機及行李托運服務暫停
2024/07/23 23:19

颱風來襲 機場捷運明取消直達車 預辦登機及行李托運服務暫停
中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/23 22:10

中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
急轉彎！雲林改宣布7/24停班停課
2024/07/23 23:22

急轉彎！雲林改宣布7/24停班停課
凱米來襲！7/24停班課一次看 21縣市確定放颱風假！
2024/07/24 00:40

凱米來襲！7/24停班課一次看 21縣市確定放颱風假！

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播