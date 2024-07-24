凱米颱風仍有增強趨勢 暴風圈估上午觸陸

中央氣象署昨晚11點更新海上陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍，暴風圈預估今天清晨到上午觸陸。（中央氣象署提供）

2024/07/24 00:08

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近台灣，中央氣象署昨天（23日）深夜11點更新海上及陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍。氣象署指出，凱米暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，強度稍有增強、暴風圈也有擴大趨勢，暴風圈預計今天（24日）清晨到上午碰觸台灣陸地。基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海要留意6米以上浪高。

凱米颱風中心昨晚11點位於鵝鑾鼻東方約350公里處，以每小時18轉13公里速度，向北北西轉西北西移動。近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑維持220公里。陸上警報已包含台灣本島所有縣市，各地區應嚴加戒備，慎防強風豪雨。海上警報則是台灣附近各海面及巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

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氣象署提醒，凱米暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，對台灣陸地將構成威脅，預計颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署技正謝佩芸說，未來颱風將往西北方前進，預計今天清晨到上午暴風圈會碰觸台灣陸地，今天晚間到深夜，颱風中心就可能進入台灣陸地。明天清晨進入台灣海峽，颱風中心明天下半天就可能通過馬祖、進入中國陸地。

謝佩芸說，今天凌晨2點到明天凌晨2點，宜蘭山區、台中以南山區累積雨量可達500毫米以上超大等級降雨，北部山區、颱東山區、嘉南、高雄平地可達350毫米大豪雨等級降雨。

今、明兩天颱風影響台灣最明顯，今天北部東半部風強雨大，中南部風雨逐漸增加；今晚到明天是颱風風雨最劇烈的時候。今天到週五，中南部山區累積總雨量可達1300到1800毫米，其他地區雨量也多。

謝佩芸提醒，凱米是0403地震後第一個影響台灣的颱風，土石脆弱地區要嚴防衝擊，民眾也要嚴加戒備。

昨晚到今天，台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將有6米以上浪高，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及馬祖也容易有長浪發生，目前東南部已有長浪發生，提醒民眾避免到海邊活動。

凱米颱風最近路徑預測。（中央氣象署提供）

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