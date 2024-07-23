中彰間歇雨勢挾帶閃電 民眾嗆王惠美「大家拭目以待！」

今天深夜包括台中與北彰化地區已出現間歇性雨勢，甚至頻頻出現閃電打雷，雷聲大作。（記者張聰秋攝）

2024/07/23 23:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕颱風凱米進逼，雲林縣政府剛剛宣布停班停課，但台中、彰化與南投等中部縣市明（24日）仍上班上課，今天深夜台中與北彰化已出現間歇性雨勢，甚至頻頻閃電打雷，民眾抱怨說，明天若中部出現強風豪雨，彰化縣長王惠美應該會被罵翻，連南部都休假了，「大家拭目以待！」。

23日深夜彰化、台中地區雷聲隆隆，有民眾直擊閃電狂炸，瞬間炸亮夜空，夜晚的天空有如白天一般大放光明，且頻率相當頻繁，民眾驚呼「雷神發威了！」閃電、雷聲大作，雨勢也有愈來愈大的趨勢。

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由於天際閃電加上轟隆的雷聲，相當震撼，不少民眾聽得心驚驚，直呼：「好像飛彈炸裂！」。消防局呼籲民眾最好留在室內，切勿在空曠地區逗留，以免雷擊發生危險。

有民眾就在網路上砲轟縣府指出，雲林縣深夜都宣布明天停止上班上課了，彰化縣卻遲遲不宣布，「縣長就工讀生啊，台中盧媽媽不在，彰化自己不敢宣…」

大批網友在王惠美的臉書留言，對明天正常上班上課示強烈質疑與諷刺。有網友留言：「南部都放了，我們中部不放是什麼意思？」、「高雄放假，我們怎麼辦？」甚至有人戲稱：「中部是白慕達三角洲嗎？」

此外，網友們更是敲碗要求放假，質疑縣政府的決策合理性。面對風雨交加的颱風天，許多上班族和學生擔心安全問題，希望縣政府能夠重新考量，保障民眾的安全。

網友灌爆彰化縣長王惠美臉書。（圖擷取王惠美臉書）

網友灌爆彰化縣長王惠美臉書。（圖擷取王惠美臉書）

網友灌爆彰化縣長王惠美臉書。（圖擷取王惠美臉書）

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