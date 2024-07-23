台南大南門南洋杉遭斷頭砍除 護樹民眾發怒吼

大南門公園南洋杉遭斷頭砍除，護樹公民感傷「現場如刑場」。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/23 22:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大南門公園樹木健檢，其中至少有7棵南洋杉因有倒樹之虞遭斷頭砍除，移除過程砸到國定古蹟大南門甕城上的部分雉堞（垛牆），引起護樹公民質疑作法粗暴。

台南社大研究員吳仁邦表示，炎熱夏季大暑才剛過，正是熱島效應下的城市，最需要樹木遮陽庇護來幫忙消暑，南市政府此刻卻又將大南門公園的南洋杉直接砍除，依據的只是儀器檢測，就認為樹幹內部有腐朽狀況，但從看到被伐除的南洋杉樹幹斷面是完好的，並沒有腐朽問題。

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吳仁邦表示，城市中，行道樹木不可能單純只仰賴儀器設備檢測，儀器檢測結果只能是參考資料，還應該要具備樹木健康度診斷專業，從樹木是否傾斜、樹木外觀的樹葉顏色、樹冠的樹葉大小、樹冠是否有枯死枝幹、樹皮是否不規則龜裂、樹木的基部有否被割草機打傷，打斷養分水分輸送管線？樹木基部有否不正常病變等，都應該以更具「樹木科學」專業來進行健康度檢測，台南才可能擁有好樹木為我們庇護。

文史工作者歐財榮表示，在古蹟旁施工，更要注意修樹過程的監看及防範措施，例如移除過程理應有穩住重心的防護措施，而檢測結果應知會關心樹木的公民團體，若遇病蟲害欲砍伐樹木，亦應避免毀損古蹟本體。

「面對全球暖化危機，善待樹木是城市永續的態度」文史工作者李文雄認為，城市樹木健檢政策用意好，但執行上應更細膩，如同人生病了會再請第3方診斷意見，從救樹出發著眼，留給這些好不容易長年存活的樹木有活命機會，大南門城外的南洋杉如同站衛兵守護，「卻這樣被砍了，現場如刑場」，令人感傷！

台南社大研究員晁瑞光表示，市府應公佈健檢結果以釋疑。南市這幾年移除很多不適合行道樹的樹也都未再補種，以致於市區許多地方樹木都沒有了，變得街道很熱，例如進學國小後方五妃街的綠色隧道，永福路的樹蔭都沒了大半。

南市工務局表示，為了解南門公園內樹木健康狀況，委託專業團隊進行樹木健檢，經健檢後發現南門城周圍南洋杉等樹木，因內部已腐朽有倒伏風險，且颱風季節即將來臨，考量民眾使用南門公園的安全，因此在颱風前夕進行移除作業。南市文化局表示，後續將依文資法規定展開修復及處理。

大南門公園南洋杉（右）未被砍除前高大壯碩。（記者洪瑞琴攝）

圖為今年4月7日「紅球在台南」最後一站在大南門城，兩側高大南洋杉屹立，如今成追憶樹影。（記者洪瑞琴攝）

大南門城正面原有的南洋杉遭砍除。（記者洪瑞琴攝）

南市工務局委外進行南洋杉移除過程，砸到國定古蹟大南門甕城上的部份雉堞（垛牆）。（記者洪瑞琴攝）

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