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凱米颱風來襲 新竹縣山區、河流及沿海等區域劃定警戒區

因應颱風凱米來襲，新竹縣政府宣布明天（24日）停班停課1天，應變中心一級開設。（新竹縣政府提供）

因應颱風凱米來襲，新竹縣政府宣布明天（24日）停班停課1天，應變中心一級開設。（新竹縣政府提供）

2024/07/23 23:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應颱風凱米來襲，新竹縣政府今晚（23日）8點宣布明（24日）停班停課1天，應變中心一級開設，針對縣內山區、河流及沿海等區域劃定警戒區，管制時間為24日上午8點到26日上午8點，消防局特搜人員也預計24日上午8點開始進駐尖石、五峰鄉。

縣長楊文科今天下午4點主持應變中心一級開設會議，要求縣府各局處嚴陣以待，做好萬全準備，也呼籲民眾落實防颱工作，守護身家財產安全。

楊文科說，根據氣象局的報告，凱米颱風將對北台灣造成嚴重的威脅，災害應變中心掌握災情，工務處抽水機保持機動迅速因應，並配合當地鄉鎮市公所調度，對可能造成淹水的地下道，也務必告知民眾。

為加強防颱訊息發布，縣府行政處已於官網設置防災資訊網（https://odm.hsinchu.gov.tw/），提供民眾相關訊息。

消防局說，各消防大、分隊已事先完成實施救災車輛、機具及裝備檢測。五峰鄉、尖石鄉偏鄉目前無線電通訊良好，各中繼站台電力正常。

衛生局已請五峰鄉、尖石鄉衛生所掌握洗腎、孕婦及長照個案名單，以執行預防性撤離，同時盤點災害應變機構安置床數，提供衛生所安置撤離民眾。

工務處縣道天然災害搶修搶險3組廠商配合災害應變中心開設進駐待命。全縣14座河川（區排）水位監測系統即時監測水情。養護廠商進駐尖石鄉公所、五峰大橋、關西消防分隊。

農業處防颱整備，如有黃、紅色土石流警戒，將依原擬訂的各村里土石流疏散避難計畫進行疏散避難。新竹區漁會妥善作好漁船筏進港後船席停泊管理。畜牧業者及養殖業者做好相關防災措施。

教育局也請各校進行各項颱風前整備工作，其中針對易淹水區域請學校進行預防性措施，另針對有工程施作的學校，也請學校督請施工廠商做好颱風整備工作。

新竹縣內山區、河流及沿海等區域劃定警戒區，管制時間為24日上午8點到26日上午8點。（新竹縣政府提供）

新竹縣內山區、河流及沿海等區域劃定警戒區，管制時間為24日上午8點到26日上午8點。（新竹縣政府提供）

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