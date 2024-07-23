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視察全國中小學科展 黃偉哲邀學生體驗「臺南400」風華

台南市長黃偉哲再度參觀全國科展，與學生們互動。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲再度參觀全國科展，與學生們互動。（台南市政府提供）

2024/07/23 21:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕第64屆中小學科學展覽會昨晚在大台南會展中心登場，為期7天的展覽競賽暨科學教育博覽會正式展開，市長黃偉哲今天再次視察，歡迎全國各地的中小學的學子，趁著暑假，把握剩下的展期，快來參觀科展享受科學的樂趣，並品味「臺南400」的歷史風華。

而全國科展今天也在會展中心舉行「大師有約」講座，邀請國家太空中心主任吳宗信以「追求臺灣太空夢」為題，暢談台灣太空衛星、太空產業布局，以及未來太空發展，還有火箭的發展方向等，強調太空時代已來臨，鼓勵學生跨領域學習，勇敢追求太空夢。

今年為了向數學家布里格斯（Henry Briggs）出版《對數算術》的400週年致敬，在會場入口意象以「大航海時代」進行設計，開幕表演並以「時空旅人」引領觀眾進入古都台南，轉換到現代的科技之都，最後穿梭到科幻的未來世界。

黃偉哲今天再到現場視察，仔細聆聽現場科展講解，並與來訪學生互動，看到大家操作好玩又有趣的科學教具與遊戲，他開心地說，寄望科學的苗種能在每個人的心中發芽，未來也能效法輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰，成為台南之光、台灣之光。

這次台南市睽違9年再度承辦全國科展，展出全國科學領域最出色的高中、國中、國小作品計405件，將角逐前三名及學校團體、縣市團體等大獎，台南也有23件作品參展。

全國科展於展覽期間除辦理科學展覽競賽之外，也規劃「科學博覽會」、「大師有約」、「科學之旅」、「科學指導教師工作坊」以及「科展之夜」等精采活動，札實與精彩。

台南市長黃偉哲再度參觀全國科展，與學生們互動。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲再度參觀全國科展，與學生們互動。（台南市政府提供）

全國科展在大台南會展中心登場，舉行「大師有約」講座。（台南市政府提供）

全國科展在大台南會展中心登場，舉行「大師有約」講座。（台南市政府提供）

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