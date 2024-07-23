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凱米風勢大 北市降雨恐集中南區

台北市副市長李四川、副秘書長張溫德（左）今（23）晚主持凱米颱風防災應變工作會報。（台北市政府提供）

台北市副市長李四川、副秘書長張溫德（左）今（23）晚主持凱米颱風防災應變工作會報。（台北市政府提供）

2024/07/23 23:59

〔記者何玉華／台北報導〕凱米颱風持續增強中，台北市災害應變中心今（23）日晚間10時將提升為一級開設，台北市副市長李四川晚間主持工作會報，呼籲民眾在颱風期間儘量留在家中，勿前往山區水域活動，以策安全；台北市災害防救辦公室評估，24日至25日影響最顯著，風的影響大於雨，平地陣風有機會達到8至10級，降雨較大的區域為陽明山區、南港、信義、文山區。

李四川聽取相關局處報告後指出，各局處一定要嚴加注意，近幾年颱風幾乎都沒有真正登陸台灣，大家可能會鬆懈，連市民都會有所鬆懈，要求觀光傳播局、媒體事務組要加強宣導，呼籲民眾不要前往山區、水域活動，儘量留在家中，做好防颱的工作；都發局加強通知私人工地、招牌的固定；工務局加強檢視路樹、車行地下道，以及前陣子強降雨造成積淹水的地方。

台北市災害防救辦公室表示，24日至25日為颱風影響台北市最顯著的時段，近期又逢天文大潮，需特別注意河川水位上漲；而凱米持續增強，水氣豐沛且環流逐漸擴大，預計於宜蘭或花蓮北側登陸，評估24日將給台北市山區帶來豪雨等級雨勢，風的影響大於雨，平地陣風有機會達到8至10級，降雨較大的區域為陽明山區、南港、信義、文山區。

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