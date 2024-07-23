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凱米來襲！ 高雄各大醫院明天門診一次看

高雄市24日停班停課，高雄榮總緊急公告設颱風特別門診，門診、檢查停止。（高榮提供）

高雄市24日停班停課，高雄榮總緊急公告設颱風特別門診，門診、檢查停止。（高榮提供）

2024/07/23 21:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕凱米颱風來襲！高雄市政府今晚宣布明日停止上班、停止上課，高雄榮總緊急公告24日所有門診、約診暫停，僅開設颱風特別門診。高雄長庚醫院、鳳山醫院也公告，24日設颱風特別門診，急診和住院正常，其餘多數檢查室關閉，各檢查、手術可參考官網訊息。

高雄榮總緊急公告，因應高雄市24日停班停課，包括門診、約診、檢查、檢驗暫停，但住院、急診正常服務；原預約掛號、排程皆取消，原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，可於上班時間聯繫相關排程單位，另行安排時間，如須回診，需於4週內持停班當日之掛號資料至掛號櫃檯加診。

高醫也宣布，因應高市明（24日）停止上班、上班，維護病患的就醫權益，考慮員工上下班的安全，高雄醫學大學附設中和紀念醫院24日開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術也全日照常服務，門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。查詢彈性門診與各檢查診：

https://www.kmuh.org.tw/KMUHWeb/Pages/NDOPD/ndopd_news.aspx

至於阮綜合醫院今晚表示，明（24日）門診及各項醫療作業照常。

高雄市24日停班停課，高雄長庚醫院緊急公告因應之道。（高雄長庚醫院提供）

高雄市24日停班停課，高雄長庚醫院緊急公告因應之道。（高雄長庚醫院提供）

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