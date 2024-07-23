關子嶺夏日山車祭7/27登場 部分路段全線交管

關子嶺夏日山車祭7月27日登場，當日14時30分至18時30分將實施全線交通管制（管制路線自紅葉隧道口至關子嶺懷香食堂），呼籲遊客提早上山並配合指引行駛。（西拉雅管理處提供）

2024/07/23 20:59

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺夏日山車祭7月27日登場，當日14時30分至18時30分將實施全線交通管制（管制路線自紅葉隧道口至關子嶺懷香食堂），呼籲遊客提早上山並配合指引行駛。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，因停車場有限（嶺頂公園停車場目前施工不開放），遊客可將車輛停放於富野溫泉會館旁停車場及對面停車場，或選擇搭乘新營客運、嘉義客運前往。另管制期間嘉義客運7214路公車、新營客運黃12、黃12-2（關子嶺假日公車）、黃13及台灣好行關子嶺線及東山咖啡線公車部份車次停駛或改道，相關資訊請先上各客運網站查詢。

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今年山車拉行活動也推廣小農產品，規劃啤酒比賽及市集，邀請到黃金蕎麥探索館-黃金蕎麥酒、後壁商圈-芭娜啤酒及桂妃啤酒、仙湖農場-龍眼酒、果農之家-情人果酒及梅子酒、屏東可可巧克力園區-巧克力風味酒，展示多種風味精釀啤酒，同時也有海尼根-生啤酒與艾德懷斯白啤生啤酒。

活動當天只要以「不動明王COSPLAY」裝扮參加活動即可立即享有消費集點抽iPhone的機會，當日晚間的「夏Chill清涼啤酒大賽」推出趣味組及海量組，現場街頭藝人的表演，營造狂歡派對，7月27、28日大成殿廣場設置有「夏Chill市集」以永續、綠能的概念與速威登gogoro合作把市集打造成行動低碳市集。此外，交通部觀光署主推的台灣仲夏節巡迴車以及寫真巴士也將於27日到市集區與大家同歡，有超豐富的任務小獎品。活動詳情或旅遊資訊可上西拉雅國家風景區管理處網站或臉書粉絲專頁查詢。

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