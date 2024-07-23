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胡伯服獲頒鹿港鎮模範父親 艱困少年的創業歷程全曝光了

胡伯服（左）獲選為今年鹿港鎮的模範父親，鹿港鎮長許志宏肯定其創業精神。（鹿港鎮公所提供）

胡伯服（左）獲選為今年鹿港鎮的模範父親，鹿港鎮長許志宏肯定其創業精神。（鹿港鎮公所提供）

2024/07/23 20:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣機械零件老闆胡伯服，獲選為今年鹿港鎮的模範父親，胡伯服考上彰化高工卻因為家境困苦無法升學，只好到工廠當學徒，從黑手做到廠長，卻又「被辭職」，只好自行創業，咬牙撐過人生低谷，打出品牌還把產品行銷全世界。

鹿港鎮公所表示，胡伯服今年當選模範父親，他不只是成功的老闆，一路奮鬥過程更令人敬佩。現年67歲的胡伯服，出生在南投縣中寮鄉廣福村，念國中、國小都要走路5、6公里去上學，後來考上彰化高工也沒辦法升學，只能到鹿港頂番婆的工廠當學徒，幫忙務農父母分擔家計。

胡伯服一路從學徒做到水龍頭工廠的廠長，卻突然「被辭職」，他為了養大3個小孩，逼得他只好選擇創業，就從水五金的關鍵零件做起，幾度都碰到難關，所幸都一一克服，如今不只是擴廠，還轉型做自動化機械零件製造，打出品牌，並把產品行銷到全世界。

鹿港鎮公所指出，胡伯服走過艱苦年少，從黑手學徒做到老闆，多次遭遇重大挫折與打擊，但胡伯服靠著一身好功夫，加上無比的毅力與吃苦耐勞的精神，把孩子帶大，把工廠做大，把產品賣到海內外，就是兒孫最好的典範。

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