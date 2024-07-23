國家卓越建設獎屏東總圖大滿貫 4大類獎項通通入袋

屏東總圖陸續獲得國家卓越建設獎四大類「卓越獎」，今年更獲「綜合卓越成就獎」。（屏東縣政府提供）

2024/07/23 18:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024國家卓越建設獎今天（23日）下午於台北頒獎，屏東縣政府榮獲9項大獎，其中屏東縣立圖書館總館再奪2座「卓越獎」，並獲「綜合卓越成就獎」至高殊榮。

而位於屏菸1936文化基地的「屏東縣立美術館」、「典藏中心」，也分別獲得最佳規劃設計類特別獎、環境文化類金質獎，屏東縣文化建設備受肯定。

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屏縣府文化處指出，屏東總圖繼2021年國家卓越建設獎─最佳規劃設計獎、2023年最佳施工品質卓越獎，今年再度獲得管理維護類、環境文化類最高榮譽「卓越獎」，達成「大滿貫」紀錄，不但四大類卓越獎通通入袋，今天更抱回最高榮譽「綜合卓越成就獎」。

屏東總圖軟硬體優化，現有藏書近60萬冊，每日有3千多人次進館，使閱讀成為屏東人的日常。縣府持續精進各項友善設施與服務，透過南國漫讀節、全齡化閱讀推廣活動、通閱通還等，帶動閱讀人口成長。

此外，施工中屏東縣立美術館，榮獲最佳規劃設計類特別獎。以屏菸14號倉庫修復再造，為2層樓建築、佔地面積1200坪，為了引進自然光，將倉庫建築部分牆體及樓板打除，塑造最佳的照明，創造出空間的趣味與豐富感，凸顯屏菸的工業文資特色，預計2025年中完工。

文化處進一步表示，獲環境文化類金質獎的屏東縣典藏中心，同樣是以歷史建築再利用，將原有19號倉庫建築改造為專業文物及藝術品典藏及展示空間，目前3千餘件的文物皆已就緒，除了主要的典藏空間，並配有專業文物修復、整理功能。

國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，被譽為台灣年度建築最高榮譽之一。

2024國家卓越建設獎頒獎，屏東縣立圖書館總館獲「綜合卓越成就獎」，副總統蕭美琴（左）頒獎給屏東縣副縣長黃國榮（右）。（屏東縣政府提供）

「屏東縣立美術館」獲2024國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎，圖為外觀模擬圖。（屏東縣政府提供）

獲環境文化類金質獎的屏東縣典藏中心。（屏東縣政府提供）

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