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台中大里公所搬4年路牌指示未更新 市民怒譙「永遠到不了」

台中大里區公所已經暫遷至台中市纖維工藝博物館內辦公，但至今已4年德芳路二段上的指示牌還是指向大新街，市議員張芬郁批評讓民眾霧煞煞。（記者陳建志攝）

台中大里區公所已經暫遷至台中市纖維工藝博物館內辦公，但至今已4年德芳路二段上的指示牌還是指向大新街，市議員張芬郁批評讓民眾霧煞煞。（記者陳建志攝）

2024/07/23 17:50

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區公所配合15期市地重劃，4年前搬至台中市纖維工藝博物館內辦公，不過民進黨台中市議員張芬郁接獲民眾反應，位於新興路、德芳路二段等路口的指示路牌還是維持指往大新街方向，讓想前往區公所洽公的民眾遍尋不著，直到詢問附近民眾才知道已經搬走，質疑未顧慮用路人的感受。

張芬郁表示，近日接獲民眾陳情，想前往大里區公所洽公，但依照大里新興路與福興街口，還有德芳路二段與樹王路口的指示路牌，大里區公所都是指往大新街的方向，但是到了大新街只看到圖書館卻遍尋不到公所，詢問後才知道早就搬走，不解為何過了快4年連指示牌都沒更新？

張芬郁表示，原本的大里區公所在大新街上，因辦公廳舍老舊、停車空間不足等問題，配合地政局第15期市地重劃，在2021年已先暫遷至勝利二路的台中市纖維工藝博物館3樓辦公，至今路口還留著舊的指示路牌實在說不過去。

張芬郁指出，第15期市地重劃區位於大里區市中心，原為公1公園、公兒14及公兒15用地，因應人口成長，重新規劃，也將興建大里聯合行政中心，讓大里杙舊市區再次活絡，吸引更多青年族群移入，平衡區域人口老化。

張芬郁表示，第15期市地重劃的道路、路燈等基礎工程都已完工，但大里聯合行政中心興建卻是遙遙無期，連指示路牌都停留在原有的大新街舊位址，呼籲市府加速作業盡快更新。

大里區公所表示，將會全面檢視附近指示牌，儘速進行更換，避免舊指示牌誤導民眾。

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