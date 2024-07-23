北市晚間8點宣布是否停班課 凌晨1點關水門

台北市長蔣萬安表示，颱風假要依照相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來判斷，晚間8點會告知隔天是否停班停課。（記者田裕華攝）

2024/07/23 15:50

〔記者何玉華／台北報導〕中央氣象署發布中度颱風凱米陸上颱風警報，台北市在今（23）日下午2點半被納入警戒範圍，災害應變中心預計在晚間7點提升為二級開設；台北市長蔣萬安表示，北市河濱疏散門（水門）下午4點起管制「只出不進」，預計凌晨1點關閉；颱風假則要依相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來判斷，晚間8點會告知隔天是否停班停課。

蔣萬安下午視察萬安演習後受訪，對於是否與新北同步關水門，蔣萬安表示，一直跟新北保持溝通跟聯繫，也持續跟中央水利署溝通，觀察颱風路徑；昨天就宣布，北市水門外車輛自今天下午4點起到晚間8點管制「只出不進」，晚間8點就會實施拖吊，預計在凌晨1點關閉水門，今天早上已經發出13萬通簡訊、電視跑馬燈、官方LINE帳號及台北通APP等方式通知民眾。

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蔣萬安說，雖然跟新北市關閉水門的時間不同，但車輛管制都是從下午4點到晚間8點。

對於颱風假的部分，蔣萬安表示，停班停課都有相關的標準跟作業原則，會根據過去的慣例來進行，包括跟基北北桃4市溝通協調的平台機制，因為也要考量跨縣市的上下班、暑假期間孩童安排的各項課程，都會持續掌握颱風最新的路徑，依照相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來進行判斷，會在當天晚間8點告知隔天是否停班停課。

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