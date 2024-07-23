為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市晚間8點宣布是否停班課 凌晨1點關水門

台北市長蔣萬安表示，颱風假要依照相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來判斷，晚間8點會告知隔天是否停班停課。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安表示，颱風假要依照相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來判斷，晚間8點會告知隔天是否停班停課。（記者田裕華攝）

2024/07/23 15:50

〔記者何玉華／台北報導〕中央氣象署發布中度颱風凱米陸上颱風警報，台北市在今（23）日下午2點半被納入警戒範圍，災害應變中心預計在晚間7點提升為二級開設；台北市長蔣萬安表示，北市河濱疏散門（水門）下午4點起管制「只出不進」，預計凌晨1點關閉；颱風假則要依相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來判斷，晚間8點會告知隔天是否停班停課。

蔣萬安下午視察萬安演習後受訪，對於是否與新北同步關水門，蔣萬安表示，一直跟新北保持溝通跟聯繫，也持續跟中央水利署溝通，觀察颱風路徑；昨天就宣布，北市水門外車輛自今天下午4點起到晚間8點管制「只出不進」，晚間8點就會實施拖吊，預計在凌晨1點關閉水門，今天早上已經發出13萬通簡訊、電視跑馬燈、官方LINE帳號及台北通APP等方式通知民眾。

蔣萬安說，雖然跟新北市關閉水門的時間不同，但車輛管制都是從下午4點到晚間8點。

對於颱風假的部分，蔣萬安表示，停班停課都有相關的標準跟作業原則，會根據過去的慣例來進行，包括跟基北北桃4市溝通協調的平台機制，因為也要考量跨縣市的上下班、暑假期間孩童安排的各項課程，都會持續掌握颱風最新的路徑，依照相關的作業原則以及風勢、雨勢的標準來進行判斷，會在當天晚間8點告知隔天是否停班停課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風逼近 家樂福成立「颱風專區」供民眾採買
2024/07/23 15:44

凱米颱風逼近 家樂福成立「颱風專區」供民眾採買
凱米颱風來勢洶洶 台電新營區處成立應變小組
2024/07/23 15:47

凱米颱風來勢洶洶 台電新營區處成立應變小組

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
凱米颱風來勢洶洶 漁船駛入梧棲港避風
2024/07/23 15:40

凱米颱風來勢洶洶 漁船駛入梧棲港避風
凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天
2024/07/23 15:47

凱米颱風來襲 通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播