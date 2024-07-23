凱米颱風來勢洶洶 台電新營區處成立應變小組

颱風凱米來勢洶洶，台電新營區營業處今日下午成立「防颱緊急應變小組」動員因應。（台電新營區處提供）

2024/07/23 15:47

〔記者王涵平／台南報導〕颱風凱米來勢洶洶，台電新營區營業處今日下午成立「防颱緊急應變小組」，提醒抽水站等不能停電的單位及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，民眾可多加利用台灣電力APP或網路通報及查詢停復電資訊，也可撥打1911台電客服專線。

台電新營區處業務副處長曾淑媚表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，因此請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

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曾淑媚指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，停電發生時，台電將主動派員搶修，民眾也可下載「台灣電力APP」申請，台電會透過APP推播搶修進度。此外，也能利用台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電資訊，也提供1911客服專線給民眾使用（新營區營業處停電通報電話06-6335481）。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請民眾多體諒。

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