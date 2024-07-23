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北市抽驗生鮮蔬果16件不合格 碗豆、荔枝最多

衛生局抽驗生鮮蔬果結果16件產品不符規定，圖為荔枝。（圖由台北市衛生局提供）

衛生局抽驗生鮮蔬果結果16件產品不符規定，圖為荔枝。（圖由台北市衛生局提供）

2024/07/23 15:47

〔記者江采蓁／台北報導〕為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市衛生局今年6月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果16件產品不符規定，分別為豌豆、荔枝各3件；芹菜、香菜、韭菜花各2件；秀珍菇、蒜苗、芒果、百香果各1件，各檢出1至5項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定。

衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年6月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果16件產品不符規定，分別為豌豆、荔枝各3件；芹菜、香菜、韭菜花各2件；秀珍菇、蒜苗、芒果、百香果各1件，各檢出1至5項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定，均已通知下架違規產品。

衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局強調，於市面抽驗產品屬終端管理，須落實源頭田間監測及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題；而販售業者販售蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，並將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

衛生局抽驗生鮮蔬果結果16件產品不符規定，圖為碗豆。（圖由台北市衛生局提供）

衛生局抽驗生鮮蔬果結果16件產品不符規定，圖為碗豆。（圖由台北市衛生局提供）

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