澎湖自由潛導 巧遇海中2大神獸

潛水巧遇兩大神獸，直呼幸運不用去國外圓夢了。（Moon月行館提供）

2024/07/23 14:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕喜愛自由潛水潛導愛好者福音，一名愛好者在凱米颱風來襲前夕，昨（22）下潛澎湖西嶼海域，竟一口氣巧遇海中2大神獸，1個是有魔鬼魚之稱的鬼蝠魟，另1個則是有海中溫柔巨人美譽的鯨鯊，直呼幸運，不用再跑到國外去潛水圓夢，也不枉費在澎湖撿拾海廢垃圾的努力，大自然給予最溫暖感人的回報。

在澎湖Moon月行館擔任自由潛水潛導的黃莉雯，22日傍晚6時-6時30分，在西嶼海域水深52-70米潛水，出現人生最幸運的一天，讓她巧遇了一群鯨鯊，也讓遇到了2隻鬼蝠魟，鬼蝠魟就在她身體下方飛了過去，完全來不及拿相機錄，但這隻鯨鯊就在身邊圍繞了好久，讓黃莉雯尖叫不已，也圓夢了，不用跑到國外去追鯨鯊跟鬼蝠魟了。

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當鯨鯊游到她旁邊時，還一度以為是在夢裡，近距離觀察鯨鯊真的好漂亮好可愛，自己的眼眶都泛紅泛淚，一直不敢相信，野生鯨鯊就這樣活生生在她眼前。也讓黃莉雯堅信沒有枉費她平常撿的垃圾，澎湖的海域一直都沒有讓人失望，每天每年都有不一樣的驚喜，謝謝鯨鯊與鬼蝠魟讓她遇到，留下生命難忘的回憶。

根據文獻記載，鬼蝠魟（俗稱魔鬼魚），是世界最大的魚類之一，菱形的體盤有如一只風箏，隨著洋流游動，又像海中的鷹隼。鬼蝠魟和鯊魚是4億年前由同一個祖先演化而來，不過如今鬼蝠魟見到大型鯊魚可是會逃得遠遠的，免得被吃，鯊魚是牠的主要掠食者之一。鬼蝠魟與鯨鯊一樣，2020年被列為台灣海洋保育類野生動物。

近距離與海中溫柔巨人鯨鯊伴游，成為永生難忘記憶。（Moon月行館提供）

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