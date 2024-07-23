紫爆降雨警戒！凱米挾行星級西南氣流 山區雨量估1800毫米

凱米颱風伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣；迎風面的中南部山區，雨勢將會非常可觀（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2024/07/23 14:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱凱米來勢洶洶，今（23日）下午2點已經來到鵝鑾鼻的東南東方約460公里之處，臉書粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，凱米颱風挾帶行星級西南氣流，根據氣象署預報顯示，中南部山區雨量預報達1800毫米，山區必須特別嚴加防範。

根據中央氣象署觀測顯示，中度颱風凱米今下午2時的中心位置在北緯20.6度，東經125.1度，即在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之處，以每小時20轉16公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑120公里、十級風平均暴風半徑40公里，預計此颱風未來有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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氣象署最新風雨預測顯示，中南部山區總雨量恐高達1800毫米，相當驚人，北部、西半部平地雨量也將達500毫米。

「颱風論壇」提醒，凱米颱風另外一個需要特別當心的地方，是它伴隨著行星尺度西南氣流，從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途汲取大量水氣；迎風面的中南部山區，雨勢將會非常可觀，中南部山區雨量預報，已經報到1800毫米，直言「歷史上能報到這種雨量的颱風並不多。」

「颱風論壇」特別示警，中南部山區將面臨防災考驗，請中南部山區民眾，以最高防災規格應對。

中南部山區總雨量恐高達1800毫米，相當驚人，北部、西半部平地雨量也將達500毫米。（圖擷自中央氣象署）

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