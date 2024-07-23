竹北東興國中及嘉豐國小周邊道路 將投入4300萬改善

竹北市公所提案「永續提升人行安全計畫」改善東興國中及嘉豐國小（如圖）周邊道路，獲內政部國土管理署核定總經費4300萬元。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/23 15:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所向中央爭取預算，改善校園周邊道路，繼竹仁國小、仁愛國中、博愛國中及博愛國小後，這次提案「永續提升人行安全計畫」改善東興國中及嘉豐國小周邊道路，獲內政部國土管理署核定總經費4300萬元。

竹北市長鄭朝方表示，東區發展迅速，其中新瓦屋客家文化保存區一帶，人口密度高，也是藝文匯聚之地，東興國中及嘉豐國小位於該區域，但兩所學校周邊人行道鋪面龜裂破損、電箱佔用行走空間、樹穴隆起造成凹凸不平，以及學校外圍地坪與原有人行道銜接處有高低差等。

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為改善現況，公所向國土管理署提案，獲核定總經費為4300萬，其中為中央補助款3526萬（82%），公所自籌地方配合款774萬（18%），預計11月底設計完成並提報中央審核。

鄭朝方進一步說，除東興國中、嘉豐國小周邊道路外，包括嘉豐五路、復興一街、嘉豐六路、復興三路及復興六路等道路皆為通學要道，因此一併在此次計劃中改善，範圍總計約9825平方公尺，總長度約2915公尺。除改善現況問題外，也將進行美化道路景觀改善植栽綠帶、人行道淨寬3.5公尺、無障礙設計、減速路口平台、改善人行道排水，以及設置進入學區的交通寧靜區等。

除東興國中、嘉豐國小周邊道路外，包括嘉豐五路、復興一街（如圖）、嘉豐六路、復興三路及復興六路等道路皆為通學要道，將在「永續提升人行安全計畫」中一併改善。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所表示，除改善東興國中與嘉豐國小周邊道路現況問題外，也將進行美化道路景觀改善植栽綠帶、人行道淨寬3.5公尺、無障礙設計、減速路口平台、改善人行道排水，以及設置進入學區的交通寧靜區等。（記者廖雪茹攝）

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