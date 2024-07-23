明道大學月底退場！彰化北斗中華路出現「退租潮」

少了明道學生，北斗中華路商圈平日業績大不如前。（記者顏宏駿攝）

2024/07/23 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣私立明道大學將在7月底正式退場，近來北斗鎮中華路商圈少了明道學生的支撐，陸續出現「店面退租潮」。中華路號稱北斗鎮的「黃金商圈」，昔日「金店面」每月約4萬元才能租到，但因大學生逐年減少，加上網路交易興起，店面生意大不如前，租面大降價，疫情過後，許多店面做不起來，紛紛退租。

一間冰品店老闆說，中華路以前有明道大學的學生，晚間11點還人聲鼎沸，店面燈火通明，但現在約8點過後，中華路就「夜深人靜」，9點之後很多店面就打佯關門。

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他說，2020年因為受疫情影響，入夜後靜俏俏，「大家都認為疫情衝擊」，但2022年10月逐漸解封，很多店面沒有恢復商機，例如一些服飾店、童裝店、小吃店、早餐店都開始關店，這是第一波關店潮，這2年少了很多明道學生，手機店、運動鞋店、飲料店也開始關店，最近是第二波關店潮。

老闆說，以前中華路的生意很好做，店面只要「收攤」貼出「招租」，立即有人接手，但這2年沒有明道的學生，「招租」公告貼了快半年仍乏人問津，此刻中華路仍有4、5間空店面在招租，對比7、8年前中華路商機鼎峰時期是很難想像。

一名林姓的房屋仲介說，北斗是屬於農業鄉鎮，一間明道大學就可以為地方帶來無限商機，再加上有北斗交流道，以前北斗的店面或房價，都比鄰近的田中或二林鎮貴上2成，但現在明道的學生利多不見，北斗的房價跟田中「平起平座」，而二林因為有中科效應，這2年飆得更快。

他表示，北斗鎮中華路商圈退燒，除了明道退場因素外，還有「北斗商圈轉移」因素，北斗幾年因為麥當勞、肯德基進駐，形成「台一線商圈」，另外北斗大菜市場商圈則有全聯、寶雅和北斗社福大樓進駐，兩大新形成的商圈嚴重衝擊中華路商機。

北斗鎮中華路商機，在明道大學退場後，出現店家「退租潮」，圖為其中3家待租店面。（記者顏宏駿攝）

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