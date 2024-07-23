新北市成立綠電合作聯盟 整合綠能廠商助企業轉型

新北市經濟發展局今（23日）舉辦「淨零轉型應用媒合會」，副市長劉和然參觀綠能廠商攤位。（記者陳奕劭攝）

2024/07/23 13:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市經濟發展局今（23日）舉辦「淨零轉型應用媒合會」，整合北台灣6大綠電廠商成立綠電合作聯盟，提供新北企業足夠綠電倡議RE100，並邀請「節能」、「儲能」、「創能」及「電動運具」等16家綠能業者參展，並提供節能健檢、技術合作，優惠方案等服務。

受惠於人工智慧科技熱潮，台灣用電需求增加，為了因應淨零排放或RE100倡議的要求，新北市政府邀請雲豹能源、台達能源、富威電力、台汽電綠能、星星電力、大同智能等北台灣6大綠電廠商成立綠電合作聯盟，提供新北企業便利的綠電。

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新北市副市長劉和然表示，碳排是全世界潮流，企業轉型過程中亟需綠電，市府的平台可讓企業與業者維持良好互動，將業者缺綠電的恐慌降到最低。除了提供綠電外，也邀請節能、儲能、創能業者，提升使用效率，電動運具也是未來重要潮流。

媒合會吸引許多人參加，許多上市櫃公司、大學、公營事業詢問綠電與節能相關方案，在地的里長、社區管委會也向業者了解節能設備補助與相關資訊。

雲豹能源綠電事業部專員葉湘柔表示，本公司參展提供一站式服務，讓企業得知現在的碳排放量，並提出綠電、節能等方案協助企業轉型。

星星電力碳管理業務部協理郭永欽說，新興綠電扮演關鍵角色，不只Google、輝達在台設立的資料中心都需要大量的綠電，台灣的外銷產業更需要綠電，加強產品的競爭力。

他說，目前主要由台灣電力公司供應綠電，產量供不應求，因此希望透過產業媒合會，讓6大綠電廠商提供產業園區客戶足夠的綠電。

新北市經發局成立碳健檢中心，提供企業諮詢轉型方案。（記者陳奕劭攝）

新北市經濟發展局今（23日）舉辦「淨零轉型應用媒合會」，綠電廠商參展提供企業轉型方案。（記者陳奕劭攝）

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