颱風天政府宣布停班課 外送平台業者應停止外送

依據《新北市外送平台業者管理自治條例》規定，如地方政府宣布因颱風停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務。 （勞工局提供）

2024/07/23 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕凱米颱風即將來襲，強風豪雨可能造成嚴重災情，外送員冒風雨出門工作，恐增加職業災害風險。新北市勞工局表示，依據《新北市外送平台業者管理自治條例》規定，如地方政府宣布因颱風停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務。

勞工局指出，如勞工因颱風天氣候惡劣無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假及其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。

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依照勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如勞工工作地、居住地或正常上（下）班必經途中，轄區首長通報停止辦公，勞工「得不出勤」。

勞工局表示，勞工因颱風無法出勤，風險不可歸責於勞雇雙方，倘若雇主因業務性質需要，有必要讓勞工在颱風天出勤，除了當日工資照給，建議加發工資，並給予適當協助，例如提供交通工具或津貼等。

另外，依照《新北市外送平台業者管理自治條例》規定，如經地方政府宣布因颱風停止上班，外送平台業者應即刻停止外送服務，事後颱風轉向或風雨狀況不如預期，業者仍應依據「危害防止計畫」進行評估，確認沒有顯著或可預見的風險後，才能開放外送員從事外送作業。

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