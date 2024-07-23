台南是否有機會放颱風假？ 黃偉哲回應了

「凱米」颱風進逼，台南市長黃偉哲呼籲大家不要掉以輕心。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/23 12:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風海陸警都已發佈，根據中央氣象署初步預報，雖然陸上警戒區域不含南台灣，但台南市長黃偉哲今天強調，別小看西北颱，西南氣流恐帶來豪雨，尤其適逢大潮，要嚴加防範；至於是否放「颱風假」，他強調，等到凱米更近的時候，根據氣象署的預報資料，儘快做出宣布，不會等到上班前幾小時才決定。

凱米颱風進逼，朝北台灣靠近，黃偉哲今天上午參加歸仁釋迦節宣傳活動時，呼籲鄉親提高警覺，不要掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，南部要小心的原因，主要是這次凱米的走向，沒有受到中央山脈破壞，結構會比較完整，從過去西北颱侵台的例子，常引起很大的災害，真的要嚴陣以待。

黃偉哲說，尤其適逢年度大潮，儘管今天上午9點45分已到達最高潮位，但潮水退去還要2、3天，颱風正好來襲，影響程度會比較大。

黃偉哲提到，政府已投入相當多的資源，積極進行水利建設，要將颱風災害減到最輕，雖然凱米並未登陸南台灣，民眾不能鬆懈警戒，沒有中央山脈破壞，且是逆時針旋轉，等於直接侵襲，傷害會更大，務必謹慎。

對於放「颱風假」的問題，黃偉哲指，出將依據氣象署提供的最新資料做判斷，在最後階段，儘快跟市民朋友發佈，避免造成大家作息不便。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法