中颱凱米來勢洶洶 卓榮泰視察中央災害應變中心「務必提高警覺」

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人，今天早上前往中央災害應變中心，視察第一次工作會報。（記者陸運鋒攝）

2024/07/23 12:17

〔記者陸運鋒／新北報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君今天上午9時許，前往中央災害應變中心聽取各部會第一次工作會報，並與基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣、澎湖縣視訊會議；卓榮泰提醒，颱風帶來的雨勢可能相當大、範圍廣，風力也會很強勁，中央及地方務必提高警覺，再次檢驗所有因應工作及功能是否可以正常發揮。

卓榮泰表示，根據新的氣象動態，預估對台灣北部、東北部以及山區，都能帶來強烈的風雨，各部會都提高警覺，務必以最嚴謹、最慎重的態度，落實各項的整備工作，中央災害應變中心也要加強與地方政府溝通及聯繫，隨時提供最新、最正確、最有效的方式及情資給地方政府，讓他們做出最好的判斷，

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，有幾個非常好的科技工具要善用，易致災坡地及易致水區域，要請農業部、交通部、經濟部參照報告的資料，務必結合智慧工具，落實雨量監控，預先部屬各項搶救機具，以利完成各項救援工作。

卓榮泰強調，花蓮自從0403大地震後，還有相當多的地方待搶通，坍塌的堰塞湖，要請內政部、農業部督導花東、東北地區與地方政府合作，盡早啟動離災避災措施，另針對災害弱勢族群，應列為優先關注目標，而山區土石鬆軟，幾波的梅雨更加強了危險性，又有幾次對流雨的強降，造成鐵公路有預想不到的災情，這部分要特別注意。

此外，捷運及隧道應該加強檢視，而防水及抽水機具的功能，一定要落實防災的應變作為，水電、民生物資的供應最為重要，豪雨可能造成土石崩塌，河水泥沙濃度可能飆升，會影響供水的穩定，務必做好萬全準備。

內政部長劉世芳補充，目前全台有193處是孤島效應，已要求中部、南部縣市政府要特別注意，中部、北部山區有可能降雨非常大，4天累計可能在1000至1800毫米之間，提醒民眾要特別注意。

內政部長劉世芳說，目前全台有193處是孤島效應，且中部、北部山區有可能降雨非常大，提醒民眾要特別注意。（記者陸運鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法