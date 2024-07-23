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中颱凱米逼近 宜蘭開設227處避難收容所

凱米逼近，頭城海域今早浪況。（記者王峻祺攝）

凱米逼近，頭城海域今早浪況。（記者王峻祺攝）

2024/07/23 11:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中度颱風凱米逼近，中央氣象署預計最快今天中午針對部分縣市發布陸上颱風警報，暴風圈明天涵蓋東半部海面，宜蘭縣災害應變中心二級開設，縣長林姿妙今早視察新興抽水站，除增派各抽水站輪值人力，也同步開設227處災民避難收容所。

縣長林姿妙說，中颱凱米颱風海上警報發布，宜蘭隨即開設二級災害應變中心，227處收容所準備完成，並增派26座抽水站輪值人力，以及備妥46台移動式抽水機，每次風災後容易成為孤島的大同鄉南山村、四季村、英士村以及南澳鄉的澳花村，均備妥14日食物與飲水用品，並建置無線電等通訊設備。

她說，太平山風景區23日下午2時閉園，棲蘭山莊、明池山莊將待陸上警報發布後，進行遊客撤離及封園。

凱米颱風進逼，宜蘭昨晚開始下雨，針對縣內防汛整備工作，今天增派抽水站人力，隨時注意各站內外水水位，以利進行抽水作業，並適時執行啟閉排水系統，各鄉鎮市公所也同步加強雨水下水道巡查、防汛缺口檢查及移動式抽水機預布等。

縣府表示，針對縣境內150條土石流潛勢溪流，與各公所完成土石流防災整備工作，除持續加強防汛外，也輔導27個水患自主防災社區及57個村里土石流自主防災社區，完成整備工作及教育訓練，並確保各抽水站、移動式抽水機、淹水感知器等防汛設備正常運作，務必將災害降到最低。

縣府呼籲，民眾應隨時巡視自家周邊環境與排水溝渠，清空側溝蓋板上覆蓋的盆栽、腳踏車、塑膠板及落葉等雜物，確保側溝正常排水，協助配合防災措施，也勿隨意前往海邊逗留或河川沿岸，保障自身安全。

由於東部海域已有長浪發生，漁船陸續返港避風，海巡署也呼籲民眾勿前往岸際、堤防或港口逗留觀浪，如發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案專線。

中颱凱米逼近，宜蘭縣今天增派抽水站輪值人力，確保入夜後抽水機組運轉妥善。（圖由宜蘭縣府提供）

中颱凱米逼近，宜蘭縣今天增派抽水站輪值人力，確保入夜後抽水機組運轉妥善。（圖由宜蘭縣府提供）

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