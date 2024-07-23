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新北宣布捷運停駛標準 安坑、淡海輕軌陣風9級以上暫停營運

凱米颱風來勢洶洶，包括新北市淡海及安坑輕軌系統，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。圖為安坑輕軌。（新北捷運公司提供）

凱米颱風來勢洶洶，包括新北市淡海及安坑輕軌系統，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運。圖為安坑輕軌。（新北捷運公司提供）

2024/07/23 10:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕凱米颱風逼近台灣，新北大眾捷運公司今天宣布捷運停駛標準，淡海及安坑輕軌系統，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上，將暫停營運；環狀線若瞬間風力達10級以上，列車降速為每小時30公里，到站時間暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將疏散旅客並暫停營運。

新北捷運公司指出，因應凱米颱風來襲，7月20日起預先展開防颱應變準備工作，包括淡海、安坑輕軌及環狀線車站及附屬設施、設備機房及機廠等輕軌路權範圍（包含抽水機、發電機、沙包等防汛設備），7月22日完成各路線防颱整備，同時宣布停駛標準，後續將依據防颱防洪SOP，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

新北捷運公司說明，包括淡海及安坑輕軌系統，當瞬間風力強度達8級時，列車將降速為每小時30公里，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將依照標準作業程序暫停營運；若淹水達6公分以上，將不進入該區域，另安排適當運轉模式。

針對環狀線中運量系統，若遇瞬間風力強度達8級，列車將降速為每小時30公里，若10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，到站時間將暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將安排端點站清車、疏散旅客並暫停營運。

如果新北市政府宣布停班、停課，搭乘捷運人潮減少，安坑及淡海輕軌將採30分鐘班距運行，淡海輕軌重疊路段採15分鐘班距運行，環狀線班距也調整為15分鐘。

至於恢復營運標準，輕軌系統為2小時內未出現風力6級或瞬間風力達9級以上，將以徒步巡查方式確認軌道及周邊設施安全無虞後，才恢復正常營運。

新北捷運公司表示，因0403花蓮地震造成環狀線受損路段，近日積極搶修，部份路段封路施工及接駁公車改道，包括中和區板南路中山路2段482巷以西至中正路988巷口以東，含雙向人行道，將視颱風實際狀況暫停封路措施。

針對環狀線中運量系統，若10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為每小時30公里，到站時間暫停2分鐘。（記者賴筱桐攝）

針對環狀線中運量系統，若10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為每小時30公里，到站時間暫停2分鐘。（記者賴筱桐攝）

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