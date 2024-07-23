凱米來襲！高雄慎防山區超大豪雨 逢天文大潮恐海水倒灌

副市長林欽榮今一早到水情中心，與水利局等團隊開會，並與區公所視訊連線，掌握颱風最新動態，以及防颱應變作為。（記者陳文嬋攝）

2024/07/23 10:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風來襲，根據中央氣象署預報，高雄市主要降雨集中在24日至26日，市區3日預估總累積雨量600至900毫米，山區3日預估總累積雨量1300至1800毫米，恐達超大豪雨等級，要嚴防土石流及坍方；此外，正值天文大潮，高雄24日9時16分達滿潮，颱風推升潮位增高，旗津等沿海低窪地區，嚴防海水倒灌。

副市長林欽榮今一早到水情中心，與水利局等團隊開會，並與區公所視訊連線，掌握颱風最新動態，以及防颱應變作為，市府全面總動員，做好防颱整備工作，確保民眾安全。

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水利局已經做好防颱準備，包括91座抽水站及160台移動式抽水機，均已完成整備待命，並排空25座滯洪池，確保強降雨期間，發揮滯洪功能；這次山區降雨可能達超大豪雨等級，市府與區公所保持密切聯繫，一旦發布土石流或大規模崩塌警報，各區將依標準作業程序迅速疏散撤離住戶，並於時限內完成並回報。

林欽榮指示水利局及成功大學與高雄大學協力團隊隨時監控颱風動向，適時發佈颱風預警及做好防颱整備，並通過多元管道向民眾提供最新颱風訊息，同時確保排水系統運作正常，抽水站與抽水機均要再次確認設備妥善，保持良好狀態。

此外，高雄市有115條土石流潛勢溪流、8處大規模崩塌潛勢區，林欽榮要求民政局及六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區及那瑪夏區公所，更新土石流潛勢區住戶名單及特殊病患名單，以利後續撤離安排，並請兵役處與國軍第八軍團保持聯繫，必要時協請辦理搶救事宜。

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