凱米颱風台中災害應變三級開設 盧秀燕今晚美國跨海主持會議

凱米來襲台中災害應變訂晚間升級二級開設，盧秀燕將在美國跨海主持會議。（市府提供）

2024/07/23 10:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風直撲台灣，台中市災害應變中心今早三級開設，估隨颱風影響增強，下午6點升級二級開設，台中市長盧秀燕昨晚赴美訪問10天，預計今晚8點跨海視訊主持防颱會議；台中市水利局估這次颱風對台中帶來降雨影響最大時間是25日，提醒民眾多加防範。

盧秀燕昨晚10點搭機赴美訪問10天，逢凱米颱風攪局，她在赴美前已先召開防颱整備會議，促各局處盤點防救災整備，並做好各項因應；今日台中市災害應變中心已三級開設，今早台中市政會議由副市長賴淑惠主持，關切颱風準備情況。

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消防局長孫福佑指出，氣象署預計中午發佈颱風陸上警報，隨暴風圈增強，預計颱風在24日進入台灣，25日台灣將籠罩在暴風圈，帶來雨量，災害應變中心預計今晚6點升級二級開設，晚間8點市長將在美國連線主持防颱會議，是否再提昇一級開設，將視颱風影響情況隨時評估。

水利局長范世億指出，根據氣象署預估，凱米颱風24日主要影響山區降雨，和平區日降雨量可達150-250毫米，預估週四25日雨量最大，山區降雨可達300-400毫米，台中受颱風影響最大時間在25日，請民眾多加留意；目前各區公所已開始發放沙包，有需要民眾可跟區公所連絡。

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