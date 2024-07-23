荷蘭RoboCup機器人世界盃 台灣高中生奪世界第一

台灣Conductor隊奪下RoboCup Junior Super Team第一名及Junior_OnStage Best stage Performance 最佳機器人舞台表現（該賽項最大獎），表現非常優異。（台灣代表隊提供）

2024/07/23 09:38

〔記者林曉雲／台北報導〕為國爭光！2024 RoboCup機器人世界盃傳回捷報，今年在荷蘭愛因荷芬舉辦，30餘國共2000多位大學及高中學生選手參賽，我國代表隊共獲得2組第一名以及一項最佳機器人舞台表現大獎，台灣代表隊領隊、國立高雄科技大學教授杜國洋表示，這二隊都是台灣之光，評審讚揚台灣面積雖小，卻是世界AI大國。

杜國洋說明，機器人世界盃比賽源於1992年至今逾30年，是三大世界機器人大賽之一，該比賽以在2050年讓機器人在足球賽中能踢贏人類為目標，也是目前世界機器人三大賽事中，最具學術性的比賽。台灣Comet隊奪得Junior Rescue Simulation Superteam 第一名，Conductor隊奪下RoboCup Junior Super Team第一名及Junior_OnStage Best stage Performance 最佳機器人舞台表現（該賽項最大獎），表現非常優異。

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積木創意中心老師潘銘儒指導的Conductor隊，成員包括新竹市實驗高中學生葉庭銨、新竹縣竹北高中學生王子駿、新竹市成德高中學生吳秉樺及新竹縣忠信高中學生黃碩弘，作品是一個創新的音樂指揮家系統，巧妙結合影像辨識技術與機器人控制，該系統能即時辨識指揮家手勢變化，相應地控制機器人樂手演奏，實現節奏和音階的動態調整，展現高度技術創新和藝術融合。

台北市師大附中學生董冠廷、北市成淵高中學生徐承佑與老師莊文吉組成Comet隊，在去年法國波爾多舉辦的RoboCup機器人世界盃獲得第一，今年蟬聯冠軍寶座再次奪下世界第一，創下二連霸紀錄。

杜國洋說明，Super Team獎項是對參賽者全面能力的終極考驗，來自不同國家的參賽者被隨機組成團隊，面對將各國機器人作品整合的挑戰，以呈現主辦方設定的特定主題，除了檢驗技術實力，更是對溝通能力、團隊合作精神、創新思維和抗壓能力的全面考察；另比賽項目Rescue Simulation救援機器人模擬賽是模擬機器人在災難現場中進行搜救任務，選手需繪製機器人3D機體模型，配上感測器，撰寫機器人控制程式在模擬平台上進行比賽，選手大量使用AI模型進行比賽。

台灣Comet隊奪得Junior Rescue Simulation Superteam 第一名，完成二連霸。（台灣代表隊提供）

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