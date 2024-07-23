彰化縣26鄉鎮市圖書「跨館免運」 2025年上路！

彰化縣福興鄉全新打造的圖書館，馬上成為親子的最佳去處。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/07/23 00:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太好了！彰化縣26鄉鎮市立圖書館如果要跨館借書，就要額外付100元的宅配費用，讓縣民都很羨慕其它縣市有「跨館免運」的服務，縣議員楊子賢表示，經過提案爭取，縣將在年底編列預算，預計2025年上路，讓民眾可以「免費」跨館借還書。

楊子賢指出，彰化縣有26鄉鎮市都有各自的圖書館，加上還有縣立圖書館，全縣公立圖書館的藏書量應該非常豐富，但長期以來卻都是「館館不相通」，各館借還書都由各館獨立運作，民眾要跨館借書，就要付100元的宅配費用，要不然就是自己親自跑一趟。

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楊子賢說，反觀其它縣市，不少地方早就有「跨館免運」的服務，以花蓮縣為例，早在2015年就已免費提供跨館借還書服務，讓身為六都以外第一大縣的縣民，只能羨慕花蓮縣。但「跨館免運」對公共圖書館來說，不只創造讓想看書的人都能免費借閱，更能縮短精神食糧的城鄉差距。

因此，楊子賢與多位縣議員共同提案爭取「跨館免運」，也獲得縣府文化局的回應，因涉及大量圖書管理與人力運用事宜，預計將在今年底編列預算、進行招標，2025年正式施行。

楊子賢強調，配合「跨館免運」在明年起飛，也應該進行全縣圖書館藏的大調查，可以透過協商機制，避免各館採買書籍的重疊性過高，以豐富全縣公共圖書館的館藏，讓打開知識的寶庫更加精采。

彰化縣民終於等到全縣鄉鎮市立圖書館的「跨館免運」服務，預計明年上路。（記者劉曉欣攝）

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