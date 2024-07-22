凱米颱風來勢洶洶 桃園市滯洪池預先抽放水待命

因應「凱米」颱風來襲，桃園市長張善政22日到龜山區視察龜山公滯1、4滯洪池防颱整備情形，並指示市府各單位啟動防颱措施。（桃市府提供）

2024/07/22 19:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕依據「凱米」颱風目前路徑評估，桃園市將於24日（週三）至26日（週五）受到影響，市長張善政今（22）日前往龜山區視察公滯1、4滯洪池防颱整備情形，並指示市府各單位啟動防颱措施。

張善政表示，「凱米」颱風來勢洶洶，確認滯洪池是否已準備就緒，足以容納颱風帶來的雨量，讓排水道得以順利導流雨水至滯洪池內，避免產生街道淹水疑慮，也請水務局提高警覺，隨時觀察水位，一達標準即刻啟動抽水，讓市民朋友在颱風期間免於水患侵擾。

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張善政也指示各單位啟動防颱措施，包括農業局、原民局、社會局、農業局、環保局、衛生局、觀旅局、經發局、警察局、消防局、都發局、工務局、交通局、桃捷公司、民政局及各區公所，已同步啟動應變機制，並提醒市民做好防颱準備。

水務局表示，針對所轄滯洪池持續進行預先抽放水，包括14A滯洪池、大樹林滯洪池、中路滯洪池、龍山滯洪池等，昨（21）日已完成桃園區「龍山埤塘生態公園地下宮殿」水位確認，以保障颱風期間蓄洪量空間；20日也完成9處防汛熱點移動式抽水機佈設及試運轉作業，包含桃園區興邦路、桃鶯路與興隆路、自強三路、龜山區公滯1、公滯4、A8捷運站、中壢區吉林三路、八德區茄苳路及楊梅區梅獅路，並將持續辦理河川區域排水疏濬及雨水下道清淤，且備妥鼎塊823塊、立方塊2479塊等防汛物資。

水務局表示，市府目前備妥3萬多包砂包，今（22）日下午1點起開放領用，民眾可向里長洽詢或各公所登記領取，並將與32個自主防災社區即時啟動防汛，同時透過智慧互聯網隨時掌握社區防汛整備情形，相關防汛訊息將公布於水務局官網及臉書，民眾可下載「水情看桃園」APP接收水情警報及氣象資訊。

環保局表示，針對轄內易淹水地區道路側溝，安排於今（22）、明（23）兩日派員巡查清疏，12區中隊皆有規劃備勤人力，可緊急出動清理廢棄物，加強市容環境復原整頓清理。

經發局表示，已與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫，並請各事業單位加強巡檢，增加搶修人員及備妥相關材料，確保緊急情況下能迅速應對，提供穩定供水、電、氣及通訊。

消防局表示，已通報相關單位加強防災整備作為，所屬消防大隊、分隊皆已完成救災車輛、船艇、器材及備用油料整備，將持續監控颱風動態掌握資訊，並透過新聞稿及臉書等，提醒市民做好防颱整備。

建管處也呼籲市民檢查所設置廣告招牌、帆布廣告（帆布捲起固定）及自行設置的水塔、冷氣室外機及其支架等，均應加固處理或先行取下，這些附掛物在風力強勁的情況下，若掉落飛散可能對周遭居民和財產造成嚴重威脅。

關於交通方面，交通局表示，颱風可能影響市區公車班次行駛時間，已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，有關公路總局國道客運路線可至公路客運即時動態資訊網查詢查詢，桃園微笑單車（YouBike）各場站營運狀況，亦將視風雨狀況另行公告。

桃捷公司表示，桃園捷運公司依據標準作業程序啟動防颱整備作業，包括捷運機廠、車站及停車場，颱風期間若10分鐘平均風速達8級，全線列車將降速至時速40公里行駛，直達車改每站皆停，抵達終點站後清車不載客，且暫停收送預辦登機行李；若10分鐘平均風速達10級，則全線列車25公里進站停駛待命。

因應「凱米」颱風來襲，桃園市長張善政22日到龜山區視察龜山公滯1、4滯洪池防颱整備情形，並指示市府各單位啟動防颱措施。（桃市府提供）

因應「凱米」颱風來襲，桃園市長張善政22日到龜山區視察龜山公滯1、4滯洪池防颱整備情形，並指示市府各單位啟動防颱措施。（桃市府提供）

因應「凱米」颱風來襲，桃園市長張善政22日到龜山區視察龜山公滯1、4滯洪池防颱整備情形，並指示市府各單位啟動防颱措施。（桃市府提供）

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