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鎮港園社大成果展很不一樣 挑戰學習成果與實境連結

天文生態攝影班學生林文麗（前左）介紹作品的創作過程。（圖由陳俊強提供）

天文生態攝影班學生林文麗（前左）介紹作品的創作過程。（圖由陳俊強提供）

2024/07/22 18:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鎮港園社大成立6年，百餘名師生今年聯手舉辦「河海製夏」成果展，他們跳脫窠臼，挑戰以往只給照片、材料依樣畫葫蘆模式，先選定主題林園濕地公園、港埔溪凸顯地方獨特元素，經由導覽及實地走訪，將創作與生態人文實境結合，藉由鏡頭、畫筆記錄這個夏天。

「河海製夏」成果展即日起到8月24日在林園圖書館展出，由鎮港園社大9個班級、100餘名師生聯手布展，媒合不同材料創作，內容有攝影、油畫、壓克力畫、木工、花藝、導覽地圖繪製、手工皂、拼布及刺繡等，作品上百件。

鎮港園社大講師陳俊強表示，這次成果展是首次嘗試，先選定以林園的林園濕地公園、港埔溪為創作主題，學員先經由人員實地導覽，從實境中尋找創作靈感，每個班級依其所學課程，以巧思、巧手完成作品。他說，學員以前對林園人文、生態或許不熟悉，但這次作品都足以凸顯林園特色。

濕地公園特色為倒立水母、黃小鷺、紅樹林等；港埔溪有歷史建築黃家古厝、安記棧及招潮蟹、海濱植物，各自有獨領風騷的生態人文，學員以不同視角展現了其夏天風貌。

鎮港園社大指出，另外還有「河海誕生」、「河海呢喃」、「河海吟遊」、「河海巡禮」等系列活動，民眾可造訪林園或聆聽在地職人開講，一起走入師生們的創作歷程。

林園海岸線有獨特景致及生態。（圖由陳俊強提供）

林園海岸線有獨特景致及生態。（圖由陳俊強提供）

學員以畫筆展現黃家古厝夏天風貌。（圖由陳俊強提供）

學員以畫筆展現黃家古厝夏天風貌。（圖由陳俊強提供）

學員以木工呈現翠鳥姿態。（圖由陳俊強提供）

學員以木工呈現翠鳥姿態。（圖由陳俊強提供）

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