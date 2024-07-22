瑞祥國小赴星小學暑期交流 體驗全英語環境擴增國際視野

高雄市立瑞祥國小參訪新加坡小學暑期交流，擴增國際視野。（瑞祥國小提供）

2024/07/22 18:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立瑞祥國小師生今年暑假到新加坡光華學校交流，入班上課3天，全程全英語環境，體驗新加坡的學習課程；兩校教師也進行數學、科學的課程觀摩，分享平板運用在教學的模式與經驗，拓展2校國際視野與建立跨國友誼。

高市瑞祥國小是教育部「全球素養研究基地學校」，也是「國際姐妹校互惠計畫學校」，「全球力」更是瑞祥校訂課程的重要素養之一，瑞祥國小距新加坡光華小學相距數千公里，兩交流進入第2年，第1年時，2校進行線上SDGs專題課程交流，今年暑期瑞祥國小到新加坡光華學校（Kong Hwa School）進行國際交流，展開沉浸式學習活動。

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瑞祥國小校長呂炎玲說，全球化的時代，瑞祥國小積極規劃各項與國際接軌的活動，帶領學生走出高雄，擁抱世界，此次與新加坡光華學校交流，讓學生體驗全英語的學習環境，也在交流中拓展國際視野，建立跨國友誼，對學生來說是一生難忘的學習經歷，小朋友們完成了一次成功的國民外交。

參與交流的學生們返台後，著手整理所見所聞，開學後向全校師生分享交流成果，跨國交流與學習，在瑞祥國小的孩子心中，種下了挑戰自我的種子，期待未來長成面對世界的勇氣、熱情及智慧。

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