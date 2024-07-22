貢寮澳底漁港冷凍處理廠開工 預計明年底完工可增545噸凍儲

澳底漁港冷凍處理廠開工動土。（圖由新北漁業處提供）

2024/07/22 15:57

〔記者董冠怡／新北報導〕貢寮區澳底漁港是東北角海域重要漁作基地，原本的冷凍處理廠因使用年限較久，加上農業部漁業署及市府挹注經費，決定原地打掉重建，斥資約9725萬5800元。今天舉行新建工程開工典禮，主持儀式的副市長劉和然表示，支持在地產業發展冷鏈系統，這座地上兩層樓建築預計2025年底完工，預計增加545噸凍儲，協助漁獲初級加工與包裝、調節漁獲產銷。

劉和然說，全市擁有28座漁港，關注漁民需求之外，也按漁港特性及周邊景點多元發展，例如漁港觀光、美景、美食與智能化，在澳底漁港新建冷凍處理廠，除了呼應產業需求，同時建構完善冷鏈系統，提升漁產品質、食品安全和經濟效益，協助當地漁業優化基礎建設。

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市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄指出，澳底漁港設籍漁船數量約290艘，主要從事延繩釣、一支釣、棒受網及扒網等沿近海漁業，漁獲則有白帶魚、鯖鰺、小卷及各種鯛科魚類，鄰近周圍也有貢寮鮑養殖產業。冷凍處理廠施工期間的漁獲物，將由蘇澳地區冷凍倉儲業者合作支援。

貢寮區漁會總幹事林麗美說明，這座冷凍處理廠建物採船艏、船尾幾何外型設計，象徵「乘風破浪」前進意象及「漁業永續經營」願景，基地面積541坪，規劃設置包裝作業區、10~15°C理貨暫存區、-25°C凍儲室及-38~-40°C急速冷凍室等空間設備，完工後估計可增545噸凍儲量，供應貢寮區魚貨冷凍及初級加工，另可作為來往宜蘭、基隆間魚貨調節轉運點。

澳底漁港冷凍處理廠完工模擬圖。（圖由新北漁業處提供）

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