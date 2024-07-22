7/25罕見「月掩土星」 土星如針刺入月球

台北市立天文科學教育館預告，台灣各地在7月25日（週四）5時7分起，將可觀賞一場罕見的「月掩土星」天象。（圖由台北市立天文館提供）

2024/07/22 15:47

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立天文科學教育館預告，台灣各地在7月25日（週四）5時7分起，將可觀賞一場罕見的「月掩土星」天象！台灣上一次發生是在2007年，因為在白天，必須使用天文望遠鏡才能觀察，而一般大眾皆可觀賞、發生於夜間的月掩土星，要回溯到22年前的2002年，下一次則得等到13年後的2037年2月2日。

天文館表示，7月24日（週三）晚間10時，月球與土星在東方天空現身時，兩者相距約3度，之後月球持續緩緩移向土星，凌晨4時兩者相距已不到1度，肉眼難以清楚分辨，至5時7分月掩土星開始時，土星由環開始被月球掩蔽，掩入過程約2分鐘，由於已接近日出，建議使用望遠鏡輔助觀賞；6時3分復出，土星從月球暗緣復出時，因受日光影響，需以天文望遠鏡才能觀察。

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天文館指出，月掩行星現象並不常見，對特定行星而言，每隔數年才會出現一輪「食季」，期間將有多次機會可觀察到月球掩蔽該行星的奇景，但受到地理位置與發生時間等因素影響，每次僅在特定區域內可以看見。在2024年至2025年全球共發生13次月掩土星的食季中，台灣有2次位於食帶內，除了發生在日出前的本次外，明年2月1日（週六）的另一次是發生於中午，在強烈日光下將難以觀察。

此外，這次月掩土星恰逢土星光環每隔約15年側向地球而呈線條狀，掩入時所見土星光環如針般「刺」入月球，為這罕見天象增添一份奇特。

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