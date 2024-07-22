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畢業即就業！新北6特教生實習轉正職 家長感動：努力看在眼裡

小時母親（左2）看見兒子（左1）的努力與改變相當欣慰。（記者董冠怡攝）

小時母親（左2）看見兒子（左1）的努力與改變相當欣慰。（記者董冠怡攝）

2024/07/22 15:13

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市6名高中應屆畢業特教生先前在連鎖餐飲業者鬍鬚張分店實習，現已通過考驗轉為正職。市長侯友宜、特教生家屬等人今赴新莊思源店訪視工作情形，品嚐特教生端上桌的好手藝；侯表示，這碗滷肉飯不只香Q，還摻入愛心與同理心，美味吃不膩，另頒發正式員工證；特教生小時（化名）的母親感動地說，兒子的努力和進步都看在眼裡，將來她不在時，孩子也能自力更生。

小時端菜上桌後，迫不及待跟在場所有人分享，「我學到很多工作經驗！」他的母親指出，特教生很需要也感謝各界提供機會嘗試，她常跟兒子說，機會來臨時一定要好好把握，他聽進去了，也很努力工作，雖然起初不太適應，動作相對緩慢，但個性謹慎、仔細、有耐心，努力將每一道菜色牢記在心，多練幾次後漸漸熟能生巧，「如果做得開心，自然能夠成長，我也不用擔心，以後我不在的時候，他依然能夠生存下去」。

阿炳（化名）父母表示，孩子較難接受生活常規改變，原先預計要帶著他一起工作一輩子，看見兒子去實習後，本來只會在家裡用餐的他，竟然主動和同事一樣留在店裡享用員工餐，而且實習期間從不遲到，師長們對於他願意改變也很感動、欣慰。

從小將小軍（化名）拉拔長大的阿嬤說，孫女平常在家就會幫忙，相當孝順，不過自己也憂心，隨著年歲漸增，能夠陪伴在她身邊的時間已不多，即便擔心她做不來，還是忍痛放手讓孩子練習獨立，看著愛孫端菜給她，「我很開心！她很棒！」店長說，小軍雖然受限生理上的不便，但做事能力強過一票社會新鮮人，只要願意給他（她）們舞台，也能在職場上閃閃發光。

正職員工小軍（右2）端菜給阿嬤（右3）品嚐，左一為鬍鬚張會長張永昌。（記者董冠怡攝）

正職員工小軍（右2）端菜給阿嬤（右3）品嚐，左一為鬍鬚張會長張永昌。（記者董冠怡攝）

市府今於鬍鬚張舉行「畢業即就YA！職人來帶路，畢業就上工記者會」。（記者董冠怡攝）

市府今於鬍鬚張舉行「畢業即就YA！職人來帶路，畢業就上工記者會」。（記者董冠怡攝）

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