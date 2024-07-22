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中華郵政推古典詩詞郵票 蘇軾、李白作品入設計

古典詩詞郵票。（中華郵政提供）

古典詩詞郵票。（中華郵政提供）

2024/07/22 14:59

〔記者蔡思培／台北報導〕為闡揚我國古典文學之美，中華郵政公司今年7月29日將推出1套4枚的古典詩詞郵票，以古人愛好自然、寄情山水之「山、川、風、月」主題，將蘇軾、李白等人的作品納入設計，面值分別為8元、9元及15元。。

古典詩詞郵票1套4枚，選取蘇軾〈題西林壁〉、李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉、李嶠〈風〉及劉方平〈月夜〉為題材，郵票面值分別為8元2枚、9元及15元。

中華郵政配合郵票發行特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前在7月25日發售；另有預銷首日戳低值封及套票封在郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「i集郵」（[https://stamp.post.gov.tw）訂購。

詩句介紹如下：

一、〈題西林壁〉蘇軾：橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。

二、〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉李白：故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山盡，唯見長江天際流。

三、〈風〉李嶠：解落三秋葉，能開二月花。過江千尺浪，入竹萬竿斜。

四、〈月夜〉劉方平：更深月色半人家，北斗闌干南斗斜。今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗。

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