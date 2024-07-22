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東科路開通展成效 車流分析竹市慈雲路減30％、介壽路減45％

新竹縣市聯通道路空拍照，包含高速公路、慈雲路、東科路等道路。（市府提供）

新竹縣市聯通道路空拍照，包含高速公路、慈雲路、東科路等道路。（市府提供）

2024/07/22 14:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹高鐵橋下聯絡道東科路於今年1月2日通車，提供竹北、竹東往返科學園區全新路廊。交通處表示，新竹市政府目前辦理慈雲路、介壽路及光復路一段交通改善，為掌握東科路通車後車流變化，市府委託中華電信利用基地台分析通車前、後通過性車流資料，慈雲路車流減少30%、介壽路減少45%，顯見東科路通車後分散車流、發揮明顯效益。

市府表示，東科路未通車前，新竹縣竹北、竹東民眾僅能利用慈雲路、介壽路往返新竹科學園區，加上園區從業人員持續成長，導致慈雲路與介壽路服務水準大幅降低；今年東科路通車後，有效分散車流，慈雲路、介壽路車流明顯減少。市府團隊積極落實「交通暢行」施政策略，為改善園區交通，日前交通改善小組也通過慈雲路與介壽路交通改善方案，除辦理工程發包外，市府亦重新蒐集慈雲路車流資料，將在近期試辦調降號誌週期，縮短民眾等候時間，盼多管齊下改善園區交通。

交通處長倪茂榮表示，慈雲路、介壽路與光復路一段是進出園區的重要道路，隨園區從業人員持續增加，道路已趨飽和，上下午尖峰嚴重瓶頸。東科路通車後，竹北地區民眾可利用興隆大橋、東科路直達園區，而竹東地區的民眾可利用中興路、東科路進入園區，根據新竹科學園區調查上午尖峰超過2000輛車使用東科路進入園區，有效分散園區周邊車流。

他說，透過中華電信數據分析，東科路通車後，上午尖峰時間，竹北經慈雲路往園區通過性車流量下降30%、竹北或竹東往經介壽路往園區通過性車流量下降45%；下午尖峰時間，園區經慈雲路往竹北車流未有顯著變化、園區經介壽路往竹北或竹東通過性車流量下降20%；同時也提升新竹高鐵站與竹科園區之間的交通便捷性，經分析事前事後數據，節省約10分鐘（下降28.6%）的旅行時間。

交通處表示，為改善園區周邊交通，市府已完成介壽路、慈雲路規劃設計，並舉辦地方說明會取得共識，目前正積極發包辦理工程改善，盼加速完工，紓解園區交通。

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