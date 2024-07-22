凱米颱風逢大潮 北市河濱疏散門待命「關閉」

台北市水利工程處今（22）日已啟動颱風前不定期巡查。（台北市水利處提供）

2024/07/22 13:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市水利工程處指出，中央氣象署預報指海洋及大氣環境有利發展，凱米颱風將逐漸增強，影響台灣最顯著的時間為23日晚間至25日，為確保防汛設施的安全性，今（22）日已啟動颱風前不定期巡查，也預告河濱疏散門「只出不進」或「關閉」等管制措施，最快明（23）日開始執行，提醒民眾儘早移置車輛。

水利處指出，凱米颱風預估將帶來豐沛的雨量，加上適逢年度天文大潮，河川水位易高漲，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施；一旦宣布「只出不進」管制執行4小時後，即展開堤外滯留車輛拖吊作業，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費；建議將車輛停放在河川區內的車主，至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

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水利處呼籲民眾，在颱風來襲前落實自主防災工作，檢查防水閘門（板）是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥；至於尚未裝設防水閘門的民眾，可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水。同時預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。

台北市水利工程處今（22）日已啟動颱風前不定期巡查，也預告河濱疏散門「只出不進」或「關閉」等管制措施，最快明（23）日開始執行，提醒民眾儘早移置車輛。（台北市水利處提供）

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