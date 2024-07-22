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澎湖牡蠣箱網養殖出現天敵扁蟲？原來是海蛞蝓

西嶼箱網養殖業者發現黑色軟體動物，以為是牡蠣天敵扁蟲。（記者劉禹慶攝）

西嶼箱網養殖業者發現黑色軟體動物，以為是牡蠣天敵扁蟲。（記者劉禹慶攝）

2024/07/22 11:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近日水母大軍侵襲澎湖箱網養殖區，成為海鱺集體暴斃疑似元凶，又有業者在牡蠣養殖區，發現巨大黑色軟體動物，以為是肆虐牡蠣的扁蟲，在蒙受海鱺暴斃巨大損失後，業者擔憂養殖牡蠣再受傷害。澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅帶回研究，並請國立自然科學博物館副研究員李坤瑄進行鑑定，證實為割裂圓盤海牛，屬海蛞蝓的一種。

近來澎湖東吉珊瑚出現白化、水母大軍侵襲澎湖沿岸，並可能是造成養殖海鱺大量死亡的主因，養殖業者處於高度戒備狀態，因此在箱網養殖專區發現漂浮類似巨大扁蟲物體，擔憂是牡蠣天敵扁蟲肆虐。

根據文獻記載，海蛞蝓是後鰓目海神鰓科海神鰓屬軟體動物。又稱海麒麟、海兔。海蛞蝓無貝殼，多為白色和淡藍色，呈陀螺形，表面較為光滑，有一對分叉的觸角，眼睛幾乎退化，足部能分泌出黏液而形成浮囊，海蛞蝓是雌雄同體生物，身上有雌雄2種性器官。

海蛞蝓主要分佈於熱帶和温帶海域。以海葵、海綿、水螅為食物，同時食用海藻獲得葉綠體。海蛞蝓所產的卵依附在浮囊下面，和母體一起漂浮，在旅途中孵化。其身體存在一個光合作用必需的基因，能像植物利用陽光進行光合作用，再轉化為可用的能量。科學家還從海蛞蝓體內提取了一種名「阿普里羅靈」的化合物，通過動物實驗發現可作為抗癌劑。

澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅帶回，請專家鑑定為海蛞蝓。（記者劉禹慶攝）

澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅帶回，請專家鑑定為海蛞蝓。（記者劉禹慶攝）

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